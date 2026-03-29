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«Nous prenons cela très au sérieux» Deux drones non identifiés se sont écrasés en Finlande

ATS

29.3.2026 - 17:28

Deux drones non identifiés se sont écrasés dimanche près de Kouvola, dans le sud de la Finlande, a annoncé le ministère de la Défense finlandais. Il a qualifié l'incident de «violation présumée du territoire».

Une voiture de police bloque la route de Savistontie après que deux drones non identifiés ont pénétré et atterri sur le territoire finlandais, à Kouvola, en Finlande, le dimanche 29 mars 2026 (Sasu Järnstedt/Lehtikuva via AP)
Une voiture de police bloque la route de Savistontie après que deux drones non identifiés ont pénétré et atterri sur le territoire finlandais, à Kouvola, en Finlande, le dimanche 29 mars 2026 (Sasu Järnstedt/Lehtikuva via AP)
KEYSTONE

Keystone-SDA

29.03.2026, 17:28

«Des drones ont pénétré sur le territoire finlandais. Nous prenons cela très au sérieux», a déclaré le ministre de la Défense, Antti Hakkanen, dans un communiqué, ajoutant que des forces de sécurité avaient été dépêchées sur place. La Finlande partage une frontière de 1340 km avec la Russie.

«L'enquête sur ces événements est en cours et de plus amples informations seront communiquées une fois qu'elles auront été vérifiées», a ajouté M. Hakkanen.

Selon le ministère, «plusieurs objets volant à basse altitude et à faible vitesse ont été observés dans l'espace aérien finlandais, en zone maritime et dans le sud-est du pays, dimanche matin». L'armée de l'air a dépêché un chasseur F/A-18 Hornet pour une mission d'identification, d'après la même source.

«Un drone s'est écrasé au nord de Kouvola et un autre à l'est. La police a bouclé les zones pour les besoins de l'enquête», a précisé le ministère de la Défense.

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