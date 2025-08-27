Un tireur a ouvert le feu mercredi dans une église de Minneapolis attenante à une école. Il a tué deux enfants et en a blessé 14 autres parmi les écoliers rassemblés pour une messe, a déclaré la police.

Le chef de la police de Minneapolis, Brian O'Hara (à gauche), et le maire Jacob Frey s'expriment lors d'une conférence de presse après l'intervention de la police suite à une fusillade à l'école catholique Annunciation à Minneapolis, dans le Minnesota, aux États-Unis, le 27 août 2025. Selon la police, deux enfants et le tireur ont trouvé la mort et plusieurs personnes ont été blessées lors de cette fusillade dans une école primaire catholique. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le tireur, âgé d'une vingtaine d'années, était porteur de trois armes à feu et s'est suicidé sur le lieu de l'attaque, a précisé Brian O'Hara, le chef de la police de Minneapolis, lors d'une conférence de presse.

Il a ouvert le feu sur des dizaines d'écoliers qui assistaient à une messe pour célébrer leur rentrée scolaire.

«Deux jeunes enfants, de 8 et 10 ans, ont été tués alors qu'ils étaient assis sur les bancs de l'église», a ajouté Brian O'Hara, ajoutant que 17 personnes avaient été blessés dont 14 enfants. Deux sont dans un état critique, a-t-il également dit.

Un médecin de l'hôpital Hennepin Healthcare a précisé avoir pris en charge 11 patients dont deux adultes et neuf enfants. Quatre d'entre eux ont été opérés en urgence.

«Je prie pour nos enfants et nos enseignants, dont la première semaine d'école a été entachée par cet acte de violence terrible», avait plus tôt dans la journée écrit sur X le gouverneur de l'Etat du Minnesota, Tim Walz.

Des images en direct ont montré des parents venant chercher leurs enfants et quittant les lieux.

«Coeur brisé»

«Il s'agit d'un acte de violence délibérée contre des enfants innocents et d'autres personnes venues prier. La cruauté et la lâcheté dont il faut faire preuve pour tirer dans une église remplie d'enfants est absolument incompréhensible», a ajouté le chef de la police, précisant qu'une enquête était en cours.

«Nous avons le coeur brisé pour les familles qui ont perdu leurs enfants, pour ces jeunes vies qui luttent pour survivre et pour les habitants qui sont traumatisés par cette attaque insensée», a-t-il ajouté.

Un fléau

Avec plus d'armes à feu en circulation que d'habitants, les Etats-Unis affichent le taux de mortalité par armes le plus élevé de tous les pays développés.

Les tueries sont un fléau récurrent que les gouvernements successifs n'ont jusqu'à présent pas réussi à endiguer, de nombreux Américains restant très attachés à leurs armes.

Donald Trump a déclaré mercredi avoir été «pleinement informé» de la «tragique» attaque.

«La Maison Blanche va continuer à suivre cette terrible situation», a-t-il ajouté sur son réseau Truth Social.