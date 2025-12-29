Deux hélicoptères sont entrés en collision peu après le décollage près de Hammonton. L’un des appareils a pris feu: un pilote a perdu la vie, un autre se trouve dans un état critique. Les autorités américaines ont ouvert une enquête pour déterminer les causes de l’accident.

Video shows one of the helicopters involved in the crash spinning out of control before hitting the ground. https://t.co/GuJ9WqObr5 pic.twitter.com/PB0APdy6em — Breaking911 (@Breaking911) December 28, 2025

La collision est survenue dimanche matin près de l’aéroport municipal de Hammonton, à une cinquantaine de kilomètres au sud de Philadelphie. Selon la police, les premiers appels d’urgence ont afflué à 11h25, heure locale. Un porte-parole de la ville a confirmé l’implication de deux hélicoptères : l’un d’eux s’est enflammé après l’impact, avant que les deux appareils ne s’écrasent.

Enquête en cours

Pompiers et services de secours ont été dépêchés immédiatement sur les lieux. L’enquête a été confiée à l’Administration fédérale de l’aviation (FAA) et au Bureau national de la sécurité des transports (NTSB), qui examineront les pilotes, les appareils et les conditions de vol au moment de la collision.

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.