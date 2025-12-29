  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Drame dans le New Jersey Deux hélicoptères entrent en collision en plein vol et s'écrasent

Christian Thumshirn

29.12.2025

Deux hélicoptères sont entrés en collision peu après le décollage près de Hammonton. L’un des appareils a pris feu: un pilote a perdu la vie, un autre se trouve dans un état critique. Les autorités américaines ont ouvert une enquête pour déterminer les causes de l’accident.

Christian Thumshirn

29.12.2025, 10:37

29.12.2025, 12:29

La collision est survenue dimanche matin près de l’aéroport municipal de Hammonton, à une cinquantaine de kilomètres au sud de Philadelphie. Selon la police, les premiers appels d’urgence ont afflué à 11h25, heure locale. Un porte-parole de la ville a confirmé l’implication de deux hélicoptères : l’un d’eux s’est enflammé après l’impact, avant que les deux appareils ne s’écrasent.

Enquête en cours

Pompiers et services de secours ont été dépêchés immédiatement sur les lieux. L’enquête a été confiée à l’Administration fédérale de l’aviation (FAA) et au Bureau national de la sécurité des transports (NTSB), qui examineront les pilotes, les appareils et les conditions de vol au moment de la collision.

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.

Les plus lus

«Cela ne pouvait pas se passer ainsi» - Swiss-Ski a douté du succès de Shiffrin !
Une Argovienne envoie de l’argent à sa mère en Thaïlande et réclame une déduction fiscale
Vidéo virale : quand Zelensky garde son sang-froid face aux étranges déclarations de Trump
L'entourage de Brigitte Bardot à Saint-Tropez pour préparer les obsèques
Ces Suisses ont fait la une des journaux internationaux en 2025
Brigitte Bardot ne reposera pas à La Madrague