Lausanne Deux hommes interpellés pour des vols dans des voitures

ATS

6.3.2026 - 09:38

Deux hommes ont été interpellés à Lausanne les 8 et 15 février dernier à la suite de tentatives de vols dans des véhicules, indique vendredi la police municipale. Tous deux faisaient l'objet de mandats d’arrêt pour d'autres délits et ont été placés en détention.

La police rappelle que dans la majorité des cas, les auteurs brisent une vitre ou profitent d'une portière non verrouillée. Les auteurs s'intéressent à tout objet laissé dans l'habitacle, même de faible valeur (photo symbolique).
La police rappelle que dans la majorité des cas, les auteurs brisent une vitre ou profitent d'une portière non verrouillée. Les auteurs s'intéressent à tout objet laissé dans l'habitacle, même de faible valeur (photo symbolique).
ATS

Keystone-SDA

06.03.2026, 09:38

06.03.2026, 10:11

Le dimanche 8 février, vers 22h30, la Centrale vaudoise de police a été avisée d'un cambriolage de véhicule en cours. L'intervention des patrouilles de la police lausannoise a permis d'interpeller un ressortissant suisse de 20 ans, sans domicile connu, dans le centre de la ville. Recherché pour divers délits, l'intéressé a été placé en détention provisoire par la procureure en charge du dossier.

Le dimanche suivant, vers 04h50, la même centrale a reçu un appel signalant la présence d'une personne qui avait tenté de s'introduire dans un véhicule dans le quartier de Montoie. Les policiers dépêchés sur les lieux ont interpellé un ressortissant tunisien de 31 ans, sans domicile connu. Sous mandat d'arrêt pour d'autres délits et sous le coup d'une condamnation à une peine privative de liberté, il a été remis au Service pénitentiaire afin d'exécuter sa peine.

A ce stade des investigations, il n'a pas été possible d'établir de lien entre les deux personnes interpellées et les séries de vols précédemment constatées à Lausanne, tient à souligner la police. Celle-ci rappelle que plus de 1500 vols dans des véhicules sont enregistrés chaque année à Lausanne.

