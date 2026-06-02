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Procès à Genève Ils piégeaient leurs victimes sur une app de rencontres pour les braquer

ATS

2.6.2026 - 15:23

Deux hommes accusés de brigandage, d'extorsion, de chantage, de séquestration et d'enlèvement seront jugés par le Tribunal criminel de Genève. Selon l'acte d'accusation, ils auraient notamment frappé un homme avec un couteau après l'avoir contacté par le biais d'une application de rencontres.

Les deux prévenus, nés en 2002 et 2005, ont piégé leurs victimes en utilisant une fausse identité sur une application (image d’illustration).
Les deux prévenus, nés en 2002 et 2005, ont piégé leurs victimes en utilisant une fausse identité sur une application (image d’illustration).
KEYSTONE

Keystone-SDA

02.06.2026, 15:23

Il leur est reproché d’avoir dans la nuit du 10 au 11 octobre 2024 menacé et frappé un homme alors âgé de 50 ans pendant plus d'une heure, dans un appartement à Meyrin (GE), indique mardi le Ministère public. Les deux prévenus, nés en 2002 et 2005, voulaient obtenir ses codes bancaires et lui soutirer de l’argent ainsi que des objets de valeur. Ils ont piégé la victime en utilisant une fausse identité sur une application.

Le plus jeune des prévenus est aussi accusé d'avoir entre septembre et novembre 2024 régulièrement menacé deux hommes âgés de 46 et 53 ans avec un couteau et une fois avec un pistolet chargé sur leur tempe. Il les avaient rencontrés par le biais de la même application.

Selon l'acte d'accusation, il aurait aussi agressé en juillet 2024 un jeune homme de 18 ans dans un appartement au Grand-Saconnex (GE) et l'aurait poussé à se prostituer. Les prévenus risquent une peine privative de liberté de plus de dix ans.

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