Deux hommes juifs ont été blessés et un suspect arrêté mercredi après une attaque au couteau dans le nord de Londres, où une série d'incendies et tentatives d'incendies criminels à caractère antisémite se sont produits ces dernières semaines.

Ce quartier de Londres où vit une importante communauté juive a déjà été le théâtre de plusieurs incendies ou tentatives d'incendies criminels ces derniers temps. sda

Keystone-SDA ATS

Les victimes, un trentenaire et un septuagénaire, selon la police, ont été poignardées à Golders Green, quartier où vit une importante communauté juive.

Ces deux hommes «ont reçu sur place des soins pour des blessures par arme blanche. Ils ont été transportés à l'hôpital et leur état est stable», indiquent les forces de l'ordre dans un communiqué.

«Un homme de 45 ans a été arrêté pour tentative de meurtre, et placé en garde à vue. Nous travaillons à établir sa nationalité et ses antécédents», ajoute la police, indiquant que l'unité antiterroriste serait chargée de l'enquête.

«L'attaque antisémite à Golders Green est absolument révoltante. S'en prendre à notre communauté juive, c'est s'en prendre au Royaume-Uni», a déclaré le premier ministre Keir Starmer sur X.

Le dirigeant travailliste a remercié le groupe juif de surveillance du voisinage Shomrim North West London, dont les membres ont maîtrisé le suspect avant l'intervention de la police, et le service d'urgence bénévole à Golders Green, Hatzola, qui s'est occupé des blessés.

Le suspect a également tenté de poignarder des policiers – qui n'ont pas été blessés – et a été neutralisé avec un taser, selon la police de Londres.

Inquiétudes de la communauté

Plusieurs incendies et tentatives d'incendies criminels ont visé ces dernières semaines des lieux liés à la communauté juive dans le nord-ouest de la capitale britannique, sans faire de blessés.

La première de ces attaques à caractère antisémite a eu lieu fin mars contre des ambulances de Hatzola, suivie d'autres visant une synagogue dans le quartier de Harrow, ou encore le local d'une organisation caritative juive.

Ces événements ont accru l'inquiétude de la communauté juive au Royaume-Uni, déjà traumatisée par l'attaque contre une synagogue de Manchester le 2 octobre 2025. Deux fidèles avaient alors été tués et trois autres grièvement blessés.

«La communauté juive de Londres est la cible d'une série d'attaques antisémites choquantes. L'antisémitisme n'a absolument pas sa place dans la société», a déclaré sur X le maire de Londres Sadiq Khan, condamnant une «attaque épouvantable contre deux juifs londoniens».

La police de Londres a renforcé ses patrouilles dans le quartier, où la présence policière était déjà accrue ces dernières semaines, a-t-il ajouté.

groupe «pro-Iran» suspect

La police a arrêté 26 personnes en lien avec les incendies et tentatives d'incendie survenus à Londres après le début de l'offensive israélo-américaine contre l'Iran le 28 février. Les enquêtes ont été confiées à l'unité antiterroriste de la police.

Les motivations des suspects n'ont pas encore été clairement établies mais la police enquête sur la revendication d'un groupe baptisé Harakat al-Yamin al-Islamiyya (Hayi) qui serait pro-Iran.

Un mur recouvert de portraits de manifestants tués dans la répression par les autorités en Iran a été la cible lundi d'un incendie, qui n'a pas fait de dégâts.

Les locaux de la télévision en langue persane Iran International, chaîne classée organisation terroriste par Téhéran, ont aussi été visés par une tentative d'incendie.

Israël réclame des mesures urgentes

Israël a réclamé mercredi que le Royaume-Uni prenne des «mesures décisives» et «en urgence», après l'attaque au couteau à Londres dans laquelle deux personnes juives ont été blessées.

«Le gouvernement britannique ne peut plus prétendre que la situation est sous contrôle», a déclaré le ministère des Affaires étrangères sur X, alors que la communauté juive de Londres a été ciblée plusieurs fois ces derniers temps.

«Dans l'une des grandes capitales occidentales, il est désormais dangereux de marcher dans la rue en tant que juif», a de son côté réagi le président israélien Isaac Herzog, dénonçant une situation «inacceptable» et se disant «horrifié» par l'attaque.

«Il est temps que le monde se réveille et de combattre cette vague de haine des juifs par tous les moyens possibles», a-t-il ajouté sur X.