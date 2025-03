Innocentés après 16 ans passés en prison, ils reçoivent 120 millions!

Après avoir été emprisonnés pendant 16 ans pour meurtre alors qu'ils étaient innocents, deux hommes aux Etats-Unis ont reçu une indemnisation record de 120 millions de dollars au total.

Anthony Mitchell, ici en 2020, tout comme John Fulton, a passé 16 ans en prison en étant innocent. (photo d'archives) KEYSTONE/Erin Hooley/Chicago Tribune via AP

Maximilian Haase

Ils ont d'abord été emprisonnés à tort pendant des années pour meurtre, ils reçoivent désormais plusieurs millions de dollars de dédommagement : John Fulton et Anthony Mitchell ont passé 16 ans de leur vie en prison pour un crime qu'ils n'ont pas commis. Un jury vient de leur accorder un total de 120 millions de dollars - la somme la plus élevée jamais accordée à des condamnés innocents aux Etats-Unis.

Fulton et Mitchell avaient été condamnés en 2006 à 31 ans de prison pour un meurtre commis en 2003. Âgés de 17 et 18 ans à l'époque, ils ont subi des pressions pour passer aux aveux, ce qui leur a été fatal : Ils auraient tué Christopher Collazo, dont le corps avait alors été retrouvé dans une ruelle, attaché avec du ruban adhésif, la bouche scotchée. Un incendie avait brûlé une grande partie de son corps.

Pas de preuves, pas de témoins oculaires

Un appel téléphonique avait alors signalé l'incendie. Le témoin avait vu deux hommes s'enfuir en courant, mais n'avait pas pu fournir de description précise. Bien qu'il n'y ait eu aucune preuve convaincante ni aucun témoin oculaire, Fulton et Mitchell ont été arrêtés et condamnés. Il y avait toutefois un lien : un mois plus tôt, Fulton aurait tenté d'acheter une arme chez la future victime, mais aurait été dévalisé par lui et son gang.

La base centrale de la condamnation était toutefois une confession de John Fulton, faite après des jours d'interrogatoire, dans laquelle il s'accusait lui-même ainsi que Mitchell et une troisième personne. Plus tard, un juge a constaté que ces aveux avaient été obtenus sous une forte pression et n'auraient pas dû être exploités. Ce n'est qu'en 2019 qu'un tribunal a annulé les condamnations pour meurtre.

«La justice est enfin là»

«La justice est enfin là, mais nous avons encore beaucoup de travail à faire», a déclaré Fulton après le jugement qui vient d'être rendu et qui accorde 60 millions de dollars de compensation à chacun des deux hommes. Il a souligné qu'il y avait de nombreux autres condamnés innocents qui attendaient toujours d'être libérés.

Mitchell et Fulton avaient porté plainte en 2020 contre la ville de Chicago et le comté concerné. Ils reprochaient aux enquêteurs d'avoir contraint Fulton à faire de fausses déclarations sous la pression. Le jury a suivi cette argumentation et a fixé la somme record. La ville de Chicago a l'intention de faire appel du jugement, dit-on.

Les millions ne peuvent pas compenser les années perdues, a déclaré Fulton. «J'aurais préféré que tous les policiers impliqués passent 16 ans en prison et vivent ce que j'ai dû endurer», a-t-il déclaré, cité par le "Chicago Sun Times". «Ils devraient voir leurs amis et leur famille se détourner d'eux parce qu'ils croient aux accusations».