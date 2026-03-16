  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Canton de Zurich Deux inculpés après des incendies en série 

ATS

16.3.2026 - 12:04

Deux hommes ont été inculpés après une série d'incendies criminels survenus dans le district d'Affoltern am Albis (ZH) en 2024. L'enquête avait permis d'identifier trois suspects, dont un pompier et un mineur à l'époque. Les deux prévenus adultes risquent la prison ferme.

Les deux adultes sont accusés d'avoir délibérément mis le feu à plusieurs reprises entre fin mars et fin mai 2024 dans les communes zurichoises de Bonstetten et Wettswil. (image d'illustration)
Les deux adultes sont accusés d'avoir délibérément mis le feu à plusieurs reprises entre fin mars et fin mai 2024 dans les communes zurichoises de Bonstetten et Wettswil. (image d'illustration)
KEYSTONE

Keystone-SDA

16.03.2026, 12:04

Les deux inculpés font partie d'un groupe de trois Suisses, âgés de 17 à 19 ans au moment des faits. Ils avaient été arrêtés fin mai 2024 après des enquêtes intensives, indique lundi le ministère public du canton de Zurich. Le parquet des mineurs est compétent pour le plus jeune.

Les deux adultes sont accusés d'avoir délibérément mis le feu à plusieurs reprises entre fin mars et fin mai 2024 dans les communes zurichoises de Bonstetten et Wettswil. Ils avaient pris pour cible des granges, des abris de jardin et des véhicules. Il n'y avait pas eu de blessé.

Les dommages matériels provoqués par une douzaine de sinistres au total s'élèvent à plusieurs millions de francs. L'incendie d'une grange avait à lui seul causé des dégâts d'environ 1,4 million. A l’époque des faits, un commandant des pompiers locaux avait confirmé que l’un des suspects était membre des pompiers.

Prison ferme requise

Pour l'accusé le plus âgé, le parquet zurichois requiert une peine de prison ferme de plusieurs années, assortie d'une amende avec sursis. Pour le second prévenu, il demande également plusieurs années de prison ferme, une amende ferme ainsi que des mesures thérapeutiques pour jeunes adultes, dans lequel cas la peine privative de liberté serait suspendue.

Les deux hommes sont accusés d'incendie criminel répété, de tentative d'incendie répétée, de dommages à la propriété, violation de domicile ainsi que de nombreux autres délits. Ils devront comparaître devant le tribunal de district d'Affoltern am Albis. La présomption d'innocence s'applique.

Les plus lus

Assurance maladie: grosse colère contre Baume-Schneider
Comment ne jamais perdre la face ? Voici les règles sulfureuses de Trump
«Leur calvaire n'a que trop duré» - Emmanuel Macron s’emporte !
Il boit «une dizaine de bières et cinq à six shots» en pleine course !
Les plus beaux looks du tapis rouge – et quelques faux pas
Perruques médicales: attention aux arnaques !