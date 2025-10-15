Deux hommes suspectés d'avoir tué un artisan de 60 ans dans un village de Corrèze le weekend dernier ont été mis en examen pour «meurtre», «séquestration et acte de barbarie», a-t-on appris mercredi auprès du parquet de Limoges.

Le corps inanimé de la victime a été retrouvé sur le canapé de son appartement, dont la porte était ouverte et dont le sol était maculé «d'importantes traces de sang», dimanche matin à Voutezac, une commune de 1.200 habitants à 20 km au nord de Brive.

Selon le parquet de Brive, qui s'est dessaisi au profit du pôle de l'instruction de Limoges, la victime «côtoyait depuis quelques temps» les deux suspects, âgés d'une trentaine d'années et déjà «connus pour des faits de délinquance».

«Les faits se seraient déroulés dans un contexte d'alcoolisation» dans la nuit de samedi à dimanche, a ajouté le parquet sans donner davantage de précisions.

Selon le quotidien régional La Montagne, les résultats de l'autopsie du cadavre de la victime, réalisée lundi, devraient être communiqués aux enquêteurs dans le courant de la semaine.