Energie Deux installations suisses reçoivent un prix solaire européen

ATS

17.10.2025 - 02:00

Deux projets suisses ont reçu vendredi un Prix solaire européen à Düsseldorf (D). Il s'agit de l'ensemble immobilier à énergie positive respectueux du climat «Alte Schmitte» à Güttingen (TG) et du funiculaire du Stanserhorn à Stans (NW).

Le funiculaire du Stanserhorn, ainsi que l'ensemble immobilier thurgovien "Alte Schmitte", ont reçu vendredi le Prix solaire européen 2025 (archives).
Le funiculaire du Stanserhorn, ainsi que l'ensemble immobilier thurgovien "Alte Schmitte", ont reçu vendredi le Prix solaire européen 2025 (archives).
ATS

Keystone-SDA

17.10.2025, 02:00

17.10.2025, 06:14

Les deux projets ont établi de nouvelles références en matière de construction durable et de mobilité respectueuse du climat, écrit dans un communiqué l'Agence solaire suisse. Elle explique aussi que ces distinctions mettent en valeur «le dynamisme et le rôle pionnier» du secteur solaire suisse.

Le jury a sélectionné ces deux projets pour mettre en valeur deux exemples «remarquables» de réussite dans la transition énergétique, souligne le communiqué. «Alte Schmitte» et le funiculaire du Stanserhorn ont également reçu le Norman Foster Solar Award, qui leur sera remis le 31 octobre 2025, lors de la 35e cérémonie du Prix solaire suisse.

Projets phares

L'ensemble immobilier thurgovien a été primé dans la catégorie «Architecture solaire et design durable». Le jury a particulièrement apprécié sa combinaison d'efficience énergétique, d'esthétique et de protection du climat. «Alte Schmitte» produit environ 400% de ses besoins énergétiques, selon les chiffres donnés par l'Agence solaire suisse. Cela fait de lui le premier site suisse à énergie positive à réussir l’intégration d’une architecture solaire respectueuse du patrimoine.

C'est dans la catégorie «Transports et mobilité» que le funiculaire du Stanserhorn a reçu les honneurs. Son concept énergétique novateur et son utilisation systématique de l’énergie solaire dans les transports publics ont été relevés. Le funiculaire du Stanserhorn affiche un excédent énergétique de 131%. Pour l'Agence solaire suisse, cela illustre parfaitement la synergie entre innovation technique, efficacité énergétique et tourisme durable.

Le Prix solaire européen a été créé en 1994 par EUROSOLAR afin de récompenser des réalisations pionnières exceptionnelles dans le domaine des énergies renouvelables en Europe et dans le monde. Depuis sa création, plus de 400 acteurs ont été distingués. En 2023, dix catégories ont été honorées par un prix.

