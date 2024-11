Deux Suissesses, âgées de 17 et 18 ans, ont été retrouvées vendredi soir par la police dans le XVIIe arrondissement de Paris, rapporte «Le Parisien». Les jeunes femmes affirment avoir été séquestrées, battues et violées pendant une semaine.

Les policiers ont recueilli les deux jeunes filles à l'Avenue de Villiers, à Paris. Google images

Rédaction blue News Marc Schaller

Le témoignage des deux Suissesses est glaçant. Les jeunes femmes étaient venues à Paris pour rendre visite au petit ami de l'aînée. Mais, une fois arrivées chez ce jeune homme pour y passer leurs vacances, elles auraient été séquestrées et violées. Leur ravisseur les aurait ensuite menacées de mort avant de leur voler leurs téléphones.

Ensuite, elles auraient été forcées à rencontrer un autre homme qui les aurait emmenées chez lui pour les prostituer. «Cet homme les aurait conduites chez lui et elles auraient à nouveau subi des violences physiques et sexuelles, précise une source proche de l’affaire. Les deux jeunes filles présentent des contusions sur le haut du corps qui pourraient être le résultat de coups de pied et de gifles», rapporte le quotidien.

L'enquête se poursuit afin de lever les zones d'ombre qui demeurent. Aucun suspect n'a été identifié, et le lieu de séquestration reste inconnu.

Le parquet de Paris a été informé de l'affaire et insiste sur la nécessité de faire preuve de prudence. En effet, «après les premières vérifications, ces deux personnes évoquent des relations consenties, mais suggèrent que ça n’aurait pas nécessairement été le cas pour une troisième femme non identifiée.»