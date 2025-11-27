  1. Clients Privés
Valais Deux médecins condamnées pour homicide par négligence

ATS

27.11.2025 - 15:22

Deux médecins ont été condamnées jeudi pour homicide par négligence par le tribunal du district de Viège (VS). Elles ont été reconnues coupables d'être à l'origine du décès, en 2020, d'un pharmacien haut-valaisan de 48 ans.

Un recours auprès du Tribunal fédéral est encore possible (photo prétexte, archives).
Un recours auprès du Tribunal fédéral est encore possible (photo prétexte, archives).
sda

Keystone-SDA

27.11.2025, 15:22

Comme le rappellent plusieurs médias, cette affaire concerne le pharmacien et ex-président de la faîtière Pharmavalais. Sa dissection aortique potentiellement mortelle n'a pas été diagnostiquée il y a cinq ans à l'hôpital de Viège.

Selon le jugement rendu par le tribunal du district de Viège, une des médecins a été reconnue coupable d'homicide par négligence et de suppression de titres. Elle a été condamnée à une peine pécuniaire avec sursis de 160 jours-amende à 550 francs chacun. Elle doit en outre payer une amende de 9'900 francs.

La deuxième médecin a été condamnée à 80 jours-amende à 200 francs chacun pour homicide par négligence. L'exécution de la peine pécuniaire peut être suspendue sous la condition d'une période probatoire de deux ans. En plus de la peine pécuniaire avec sursis, la médecin écope d'une amende de 2000 francs.

La veuve du pharmacien reçoit, de la part des deux médecins, une indemnisation de 14'000 francs. Un recours auprès du Tribunal fédéral est encore possible.

