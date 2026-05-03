Deux militaires américains portés disparus dans le sud du Maroc

Deux soldats américains prenant part à un exercice militaire international ont disparu samedi soir dans le sud du Maroc et sont recherchés, ont annoncé dimanche les armées marocaine et américaine. Il s'agit probablement d'un accident.

Les deux militaires prenaient part à la 22e édition de «African Lion 2026», un exercice militaire organisé par les Forces armées royales marocaines (FAR) en partenariat avec les forces armées américaines. (archives) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Je peux confirmer que cet incident n'est pas lié au terrorisme mais semble être un accident», a déclaré dimanche à l'AFP une responsable militaire américaine sous le couvert de l'anonymat, ajoutant que selon les premiers éléments, «les deux soldats pourraient avoir chuté dans l'océan.»

Les deux militaires prenaient part à la 22e édition de «African Lion 2026», un exercice militaire organisé par les Forces armées royales marocaines (FAR) en partenariat avec les forces armées américaines et lancé lundi.

Le commandement militaire américain pour l'Afrique a affirmé qu'une enquête avait été ouverte afin de déterminer les circonstances de cette disparition.

Prévu jusqu'au 8 mai, l'exercice d'envergure rassemble près de 5000 militaires provenant de plus de 40 pays, ainsi que des experts spécialisés dans les domaines de la sécurité et de la défense.