Un homme ouvre le feu sur la Garde nationale

Deux militaires de la Garde nationale ont été touchés par des tirs d'arme à feu à Washington, a annoncé sur X la ministre de la Sécurité intérieure Kristi Noem, dans ce que la Maison Blanche décrit comme une «situation tragique».

La police métropolitaine de Washington intervient après que deux soldats de la Garde nationale ont été abattus près de la Maison Blanche à Washington, mercredi 26 novembre 2025. (AP Photo/Evan Vucci) KEYSTONE

Un suspect a été arrêté, a fait savoir la police de la capitale américaine sur X, tandis que des hélicoptères survolaient la zone. Des journalistes de l'AFP ont vu, à deux rues de la Maison Blanche, une personne vêtue d'un uniforme militaire être évacuée sur un brancard.

Patrick Morrisey, le gouverneur de l'Etat de Virginie-Occidentale, d'où ils sont originaires, a d'abord annoncé sur X la mort des deux membres de la Garde nationale touchés par les tirs, avant de se rétracter:. «Nous recevons à présent des informations contradictoires sur l'état de nos deux gardes nationaux et nous vous tiendrons au courant de la situation quand nous aurons des informations plus complètes», a-t-il rectifié sur X.

Le président Donald Trump a déclaré sur Truth social que les deux soldats avaient été «grièvement blessés».

«Tirs ciblés»

Les deux militaires de la Garde nationale touchés mercredi par des coups de feu tirés près de la Maison Blanche sont dans un «état critique», a déclaré Kash Patel, le directeur du FBI, lors d'une conférence de presse.

«Ce que l'on sait (...) c'est que les tirs étaient ciblés. Il semble qu'un individu ait ciblé ces gardes nationaux. Cet individu a été arrêté», a précisé Muriel Bowser, maire démocrate de Washington, lors de la même conférence de presse.

Plus tôt, Kristi Noem avait écrit sur le même réseau social: «Merci de prier avec moi pour les deux gardes nationaux qui viennent d'être touchés par balle il y a quelques instants à Washington DC»

Trois personnes victimes de tirs d'armes à feu ont été prises en charge par les secours, ont dit de leur côté à l'AFP les services de secours de la ville.

«La Maison Blanche est informée et suit cette situation tragique, le président est tenu au courant», a déclaré à la presse Karoline Leavitt, la porte-parole de la Maison Blanche.

«On a entendu des coups de feu. On attendait au feu rouge et il y a eu plusieurs coups de feu», a raconté à l'AFP Angela Perry, une agente de sécurité de 42 ans, en voiture avec ses deux enfants.

Effectifs renforcés

500 militaires supplémentaires de la Garde nationale seront déployés à Washington, a annoncé mercredi le chef du Pentagone. Une décision prise après les événements de ce jour.

«Cela ne fait que renforcer notre détermination à faire de Washington un endroit sûr», a déclaré Pete Hegseth, actuellement en déplacement en République dominicaine, en faisant cette annonce.

Ce nouveau déploiement portera à plus de 2500 le nombre de militaires de ce corps de réserve déployés dans la ville.

Périmètre bouclé

«On pouvait voir des membres de la Garde nationale courir vers le métro, armes à la main», a-t-elle ajouté. La zone a été bouclée et des dizaines de véhicules de police et d'autres forces de sécurité locales comme nationales ont été dépêchés sur les lieux.

Des militaires des gardes nationaux sont déployés, à la demande du président Donald Trump, depuis août dans la capitale américaine. Ils étaient 2175 militaires déployés mi-novembre, selon de récentes statistiques militaires. La municipalité accuse l'exécutif fédéral d'outrepasser ses pouvoirs.

Depuis juin, le président républicain a envoyé la Garde nationale successivement à Los Angeles (ouest), Washington et Memphis (sud), à chaque fois contre l'avis des autorités locales démocrates, disant ces renforts nécessaires pour lutter contre la criminalité et appuyer la police fédérale de l'immigration (ICE).