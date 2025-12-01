  1. Clients Privés
France Deux mineurs inculpés à Paris pour un projet d'attaque «antisémite»

ATS

1.12.2025 - 17:55

Deux mineurs ont été mis en examen à Paris pour un projet d'attaque «antisémite», a indiqué lundi une source proche du dossier. Ils ont été écroués.

Il s'agit de deux adolescents âgés de 16 ans (image symbolique, archives).
Il s'agit de deux adolescents âgés de 16 ans (image symbolique, archives).
sda

Keystone-SDA

01.12.2025, 17:55

Les deux mineurs sont mis en examen pour «participation à une association de malfaiteurs terroriste en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteinte aux personnes», a précisé le parquet national antiterroriste (Pnat) à l'AFP, confirmant une information du Parisien.

Selon le journal, il s'agit de deux adolescents âgés de 16 ans, dont un Russe de Tchétchénie, habitant à Strasbourg et arrivé il y a quatre ans en France avec sa mère.

Il se serait mis en scène en train de poser avec un couteau dans un message sur WhatsApp, accompagné d'un texte où il annonçait qu'il allait «tuer des Juifs dans cinq jours» et évoquait un lieu de culte comme cible, selon le Parisien. Il aurait été en contact avec le second adolescent, qui habite en région parisienne.

Au total, 20 mineurs ont été mis en examen depuis le début de l'année pour une infraction de nature terroriste, dans le cadre de procédures suivies par le Pnat. Ce dernier observe depuis cinq ans un net rajeunissement des personnes mises en examen pour ce type de faits. Le total enregistré en 2024, 19 mineurs, est désormais dépassé.

