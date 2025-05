Deux mineurs sèment le chaos en Valais !

Un brigandage, une tentative de brigandage, une agression et deux vols à l'étalage: deux mineurs ont été arrêtés par la police jeudi en fin de journée à St-Maurice (VS). Tous les deux Suisses, âgés de 16 et 17 ans, domiciliés en Valais, ils ont reconnu les faits. Une instruction a été ouverte par le Tribunal des mineurs.

La police valaisanne a arrêté deux mineurs après une série de vols à St-Maurice (photo d'illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

Les deux adolescents ont été conduits au Centre de Pramont pour les besoins de l'enquête, puis ont été placés en détention provisoire par la direction de la procédure, a indiqué vendredi la police cantonale. Celle-ci rappelle que la présomption d'innocence s'applique jusqu'à ce qu'une condamnation définitive soit prononcée.

Les faits se sont déroulés de 15h00 jusqu'en début de soirée jeudi. Ils ont d'abord commis un vol à l’étalage dans un magasin d'alimentation, puis quelques minutes plus tard, ils ont perpétré un second vol à l'étalage dans un kiosque, détaille la police.

Couteau, coups de pied et crachat

Vers 17h00, toujours à St-Maurice, ils ont agressé un motocycliste à coups de pied et de poing. Ils ont frappé sur le casque de la victime au moyen d'un marteau. Vers 18h00, les deux individus ont tenté de pénétrer dans un commerce d'alimentation dans le but d'y commettre un brigandage. Repérés par la gérante, les auteurs se sont retrouvés face à une porte close. Ils ont alors rebroussé chemin.

En passant devant une pharmacie ils ont commis un nouveau brigandage, toujours selon la police. Sous la menace d'un couteau, ils se sont fait remettre le contenu de la caisse par les employées avant de prendre la fuite.

La police valaisanne a immédiatement mis en place un dispositif avec le soutien de la police municipale de Monthey. Lors du bouclage en place, les deux jeunes ont été interpellés. Si l'un deux a respecté les injonctions en se laissant interpeller, le deuxième, menotté, a donné plusieurs coups de pied et craché sur les intervenants.