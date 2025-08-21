Deux morts après la chute d'un bloc rocheux près de Chamonix

Un homme et une femme âgés d'une vingtaine d'années sont morts mercredi dans l'accident de la voiture dont ils étaient passagers. Le véhicule a été heurté vers 18h00 par un bloc rocheux sur la nationale 205, entre Chamonix et la commune de Passy, en Haute-Savoie (F).

Keystone-SDA ATS

Le conducteur et la passagère avant du véhicule, tous deux âgés de 54 ans, ont été blessés et transportés aux hôpitaux d'Annecy et de Sallanches, a indiqué Boris Duffau, procureur de Bonneville, dans un communiqué. Les victimes sont une famille originaire de Oisemont, dans la Somme, en vacances à Combloux, en Haute-Savoie. Ils revenaient d'une visite au Parc Animalier de Merlet, dans la commune des Houches.

Les deux personnes tuées se trouvaient à l'arrière du véhicule, au niveau duquel le bloc rocheux s'est écrasé depuis une paroi qui longe la route. Il s'agit du fils du couple qui se trouvait à l'avant et de sa petite-amie, tous deux nés en 2002.

Circulation difficile

Une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte par le parquet de Bonneville et confiée à la brigade de recherches de Chamonix. Les faits sont survenus dans le sens descendant entre Chamonix et la commune de Passy, à la hauteur du point kilométrique 17, selon les précisions de la préfecture de Haute-Savoie.

Les opérations de secours et de sécurisation ont mobilisé 36 sapeurs-pompiers et une vingtaine d'agents des forces de l'ordre. L'éboulement a causé des difficultés de circulation sur cette route nationale qui est la voie d'accès entre l'autoroute A40, Chamonix et le tunnel du Mont Blanc.

Vers 22h40, la préfecture a annoncé que la circulation était rouverte dans les deux sens entre Chamonix et Passy via le viaduc des Egratz, aménagé en conséquence. Les voies dans la zone de l'accident restaient fermées.