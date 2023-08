Deux personnes, un homme et une femme, sont mortes et deux jeunes enfants blessés dans l'incendie de leur maison dans la nuit de mercredi à jeudi dans le Jura français, a-t-on appris auprès du Service départemental d'incendie et de secours.

Un enfant de deux ans, gravement blessé, et un autre de 10 mois, plus légèrement touché, ont été transférés par hélicoptère à l'hôpital de Besançon (photo symbolique). ATS

Le feu s'est déclaré pour une raison indéterminée aux environs de 23h00 dans une maison à un étage à Vaux-lès-Saint-Claude, un village de 700 habitants. Les corps de deux adultes, un homme et une femme, ont été retrouvés par les pompiers.

Un enfant de deux ans, gravement blessé, et un autre de 10 mois, plus légèrement touché, ont été transférés par hélicoptère à l'hôpital de Besançon. Une quarantaine de sapeurs-pompiers ont été engagés sur cette opération.

Le Jura est placé jeudi et vendredi en vigilance jaune aux incendies de forêt. Le département est également en vigilance orange canicule et en vigilance jaune aux orages.

ATS