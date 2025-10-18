Une collision frontale entre une voiture et un minibus a coûté la vie à deux personnes vendredi en fin d'après-midi à Attiswil. Elles ont succombé à leurs graves blessures sur place, a annoncé samedi la police cantonale bernoise.

L'identification formelle des victimes n'a pas encore eu lieu (photo d’illustration). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Pour des raisons qui restent à élucider, la voiture s'est déportée sur la voie opposée et a percuté de plein fouet un minibus qui arrivait en sens inverse.

Suite au choc, la voiture a dévalé une pente et s'est immobilisée dans des arbres. Le conducteur a dû être secouru par les pompiers. Malgré les mesures de réanimation, il est décédé sur les lieux. Le passager du minibus a également succombé sur place. L'identification formelle des victimes n'a pas encore eu lieu. Le conducteur du minibus a lui été grièvement blessé et hospitalisé.