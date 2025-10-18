  1. Clients Privés
Canton de Berne Deux morts dans une collision frontale à Attiswil

ATS

18.10.2025 - 11:13

Une collision frontale entre une voiture et un minibus a coûté la vie à deux personnes vendredi en fin d'après-midi à Attiswil. Elles ont succombé à leurs graves blessures sur place, a annoncé samedi la police cantonale bernoise.

L'identification formelle des victimes n'a pas encore eu lieu (photo d'illustration).
L'identification formelle des victimes n'a pas encore eu lieu (photo d’illustration).
KEYSTONE

Keystone-SDA

18.10.2025, 11:13

Pour des raisons qui restent à élucider, la voiture s'est déportée sur la voie opposée et a percuté de plein fouet un minibus qui arrivait en sens inverse.

Russie. Trois mortes dans l’explosion d’une usine chimique

RussieTrois mortes dans l’explosion d’une usine chimique

Suite au choc, la voiture a dévalé une pente et s'est immobilisée dans des arbres. Le conducteur a dû être secouru par les pompiers. Malgré les mesures de réanimation, il est décédé sur les lieux. Le passager du minibus a également succombé sur place. L'identification formelle des victimes n'a pas encore eu lieu. Le conducteur du minibus a lui été grièvement blessé et hospitalisé.

