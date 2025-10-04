  1. Clients Privés
Narcotrafic Deux morts dans une fusillade dans un quartier sensible de Nice

ATS

4.10.2025 - 08:25

Une fusillade vraisemblablement liée au trafic de drogue a fait deux morts et plusieurs blessés vendredi soir dans un quartier sensible de Nice, en France, ont annoncé la préfecture et le parquet. La police s'est déployée pour sécuriser le périmètre.

La fusillade a eu lieu en début de soirée dans un quartier de 8000 habitants dans l'ouest de Nice (archives).

AFP

Keystone-SDA

04.10.2025, 08:25

La préfecture a évoqué deux blessés graves et trois blessés légers, tandis que le parquet a mentionné une personne «très grièvement blessée».

La fusillade a eu lieu en début de soirée dans ce quartier de 8000 habitants dans l'ouest de Nice, proche de l'autoroute mais enclavé et régulièrement marqué par des violences pour le contrôle de points de vente de drogue.

En juillet 2024, sept personnes d'une même famille, dont trois enfants et un adolescent, avaient péri dans un incendie criminel visant un autre étage sur fond de trafic de drogue.

Vendredi soir, les forces de l'ordre ont sécurisé le périmètre, a précisé la préfecture sur le réseau social X, annonçant que des renforts seraient mobilisés dès samedi «pour assurer le retour de la sécurité dans le quartier».

La fusillade est «très vraisemblablement» liée au narcotrafic, a ajouté le procureur de Nice.

Une enquête pour homicides volontaires en bande organisée et tentatives d'homicide volontaire en bande organisée a été ouverte et confiée à la police judiciaire des Alpes-Maritimes.

