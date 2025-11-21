Dans le drame qui s'est déroulé le 8 novembre dernier à Bel-Air à Lausanne, les autorités judiciaires vaudoises ont confirmé qu'il s'agissait d'un féminicide. L'homme retrouvé mort sur la chaussée après une chute de 35 mètres avait tué son épouse auparavant dans le logement familial.

Un homme a été retrouvé mort sur la chaussée après une chute de 35 mètres (image d’illustration). ats

«L'instruction a permis d'exclure l'intervention d'un tiers extérieur à la famille. L'hypothèse retenue à ce stade est un acte de violence domestique de la part du mari envers son épouse, a indiqué vendredi à Keystone-ATS le procureur général Eric Kaltenrieder, confirmant une information parue dans le quotidien 24 heures.

La femme «est décédée des suites d'une agression à l'aide d'un objet contondant», précise-t-il. Aucun autre détail, ni sur l'agression ni sur l'origine du drame, ne peut être donné à ce stade. Les motivations et le déroulement précis «font encore l'objet d’investigations», selon le Ministère public. Mais «aucun antécédent de violences domestiques n'a été identifié», est-il souligné.

Les deux décès avaient été constatés samedi 8 novembre à l'aube à Lausanne aux abords du complexe de Bel-Air. Un homme avait d'abord été retrouvé sans vie sur la chaussée. Par la suite, le corps d'une femme avait été découvert dans le logement d'où la première victime avait chuté. Le couple a des enfants, qui ont été pris en charge.