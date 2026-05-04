Deux morts et au moins huit blessés dans un accident à Leipzig

Deux personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées dans un incident impliquant une voiture dans le centre de Leipzig, dans l'est de l'Allemagne, lundi après-midi, a fait savoir le maire Burkhard Jung (SPD) au quotidien allemand Bild.

Une enquête devra comprendre les circonstances de l'accident (archives). Keystone/dpa/Friso Gentsch

Keystone-SDA ATS

L'auteur de l'attaque a été arrêté. Selon le Bild, le conducteur a foncé à vive allure dans la Grimmaische Strasse, une artère commerçante. Au moins huit personnes auraient été blessées, précise le journal.

La porte-parole de la police a fait état d'une «situation confuse», alors que l'Allemagne a été secouée ces dernières années par plusieurs attaques à la voiture-bélier, notamment celle contre des marchés de Noël à Berlin (2016) et Magdebourg (2024), ou celle contre un cortège syndical à Munich début 2025.