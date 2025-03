Le bilan de la tempête Laurence, qui s'est abattue en début de semaine sur le sud de l'Espagne, s'est alourdi mercredi avec la découverte du corps d'une deuxième victime, une troisième personne étant par ailleurs toujours portée disparue.

Un ouvrier inspecte l'état d'une station de pompage qui a été inondée dans la ville de Las Cabezas de San Juan, près de Séville, en Espagne, le 18 mars 2025 KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Dans un communiqué, la Garde civile a annoncé la découverte mercredi matin du «corps sans vie» d'un homme recherché depuis 24 heures en Andalousie (sud) après avoir été emporté par les flots, dans son véhicule, aux côtés de son épouse.

Les autorités avaient annoncé mardi soir avoir retrouvé le corps de la femme, mais pas celui du mari. Selon les autorités, ce dernier a été découvert lorsque leur voiture, renversée par le courant, a pu être déplacée.

D'après les services de secours, leur véhicule a été emporté par une rivière sortie de son lit dans la localité de Constantina, village situé à environ 85 kilomètres au nord-est de Séville.

Les autorités recherchaient par ailleurs mercredi un autre disparu dans la province de Málaga, également en Andalousie. Il s'agit d'un homme «qui a tenté de traverser» une rivière «à moto et a été emporté par le courant», a précisé l'AFP un porte-parole de la Guarde civile.

Trombes d'eau

La tempête Laurence a déversé lundi et mardi des trombes d'eau en Espagne et au Portugal, provoquant d'importantes inondations et poussant les autorités à procéder à des évacuations préventives d'habitants dans certaines localités.

Selon l'Agence météorologique nationale espagnole (Aemet), une nouvelle dépression de forte intensité, baptisée Martinho, devrait par ailleurs toucher la péninsule ibérique à partir de jeudi.

Cette tempête, la quatrième à traverser le pays en moins de deux semaines, apportera «des pluies généralisées et des vents forts», précise l'Aemet, qui a placé une partie du territoire espagnol en alerte jaune ou orange.

Au Portugal, la protection civile a appelé la population à la vigilance, en raison notamment d'un risque d'inondations, et l'alerte orange a été décrétée dans plusieurs localités à partir de 21h00 mercredi.

La municipalité de la ville touristique de Sintra, dans les environs de Lisbonne, a même décidé de fermer ses principaux monuments en raison «du risque élevé de chute d'arbres».

L'arrivée de ce nouvel épisode pluvieux a poussé les autorités espagnoles à maintenir sous surveillance le fleuve Guadalquivir, qui traverse les villes andalouses de Séville et Cordoue, et qui risque de déborder.

Selon l'Aemet, les fortes pluies qui s'abattent sur l'Espagne depuis début mars sont sur le point de mettre fin à la grave sécheresse à laquelle le pays a été confronté depuis plus de trois ans.

Selon le ministère de la Transition écologique, ces précipitations ont permis au niveau des réservoirs espagnols, qui stockent l'eau en vue de son utilisation lors des mois les plus secs, d'atteindre 65,8% cette semaine.

C'est près de dix points de plus que le niveau d'il y a un an (56,8%) et près de sept point de plus que la moyenne des 10 dernières années à cette période de l'année (59,1%).