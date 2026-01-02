  1. Clients Privés
Canton de Lucerne Deux morts suite à des incendies dans des appartements

ATS

2.1.2026 - 14:31

Deux personnes ont perdu la vie dans des incendies survenus entre jeudi et vendredi dans des appartements à Kriens et Horw dans le canton de Lucerne. Une enquête a été ouverte.

Le premier incendie s'est déclaré à Kriens le jour de l'An vers midi. Le second feu s'est déclaré à Horw peu après minuit. (image d'illustration)
Le premier incendie s'est déclaré à Kriens le jour de l'An vers midi. Le second feu s'est déclaré à Horw peu après minuit. (image d'illustration)
KEYSTONE

Keystone-SDA

02.01.2026, 14:31

Le premier incendie s'est déclaré à Kriens le jour de l'An vers midi. La victime a été retrouvée inanimée dans l'appartement et une vingtaine de personnes ont été évacuées, indique la police lucernoise vendredi dans un communiqué.

Le second feu s'est déclaré à Horw peu après minuit. Un homme de 73 ans est décédé sur place malgré les tentatives de réanimation. Une cinquantaine de personnes ont été évacuées.

