Deux motards ont été contrôlés à des vitesses supérieures à 145 km/h jeudi dernier sur la route Blanche entre Nyon et St-Cergue (VD), limitée à 80 km/h. Les chauffards ont été dénoncés au Ministère public.

Aux alentours de 16h00, deux motos ont été mesurées à des vitesses de 157 km/h et 146 km/h lors d'un contrôle de vitesse, a annoncé la Police cantonale vaudoise mercredi dans un communiqué. (image d'illustration) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Comme ces infractions relèvent du délit de chauffard, les deux ressortissants suisses, domiciliés à Genève et âgés de 28 et 30 ans, ont été contactés les jours suivants. Ils ont été entendus en présence d'un avocat au Centre de la Blécherette et ont été dénoncés. Le Ministère public a ouvert une procédure pénale.

Le délit de chauffard est passible d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans et d'un retrait du permis de conduire d'au moins deux ans. Une confiscation du véhicule utilisé peut également être prononcée par l'autorité du jugement.