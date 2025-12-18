  1. Clients Privés
Paris Deux nouveaux cas d'enfants tondus à blanc dans un foyer

Clara Francey

18.12.2025

Deux enfants d'une fratrie placés en foyer à Paris ont été tondus en juillet, a annoncé jeudi la mairie de la capitale, précisant qu'elle avait fait un signalement à la justice.

Agence France-Presse

18.12.2025, 13:23

«La ville de Paris a fait un signalement au parquet mardi», a indiqué à l'AFP la ville de Paris, confirmant une information de Franceinfo. La Ville a aussi convoqué «en début de semaine prochaine» l'ensemble des directeurs d'associations gérant ces foyers habilités par l'Aide sociale à l'enfance (ASE).

«On reçoit la famille cette semaine et en début de semaine prochaine», a-t-on ajouté de même source, pointant «l'absence de volonté délibérée d'humiliation», contrairement à une affaire similaire révélée récemment. Le parquet de Paris a de son côté indiqué jeudi matin ne pas avoir à ce stade reçu le signalement de la Ville.

La mère des deux enfants a elle décidé de porter plainte dans les prochaines semaines, parallèlement aux démarches de la mairie. «Je me suis sentie dépossédée de mes enfants», a déploré cette mère, selon des propos recueillis par Franceinfo jeudi.

Une autre affaire, révélée début décembre, a suscité l'émoi. Des employés d'un autre foyer d'Aide sociale à l'enfance dans le XIIIe arrondissement ont rasé la tête d'un enfant placé en le filmant en février 2025, «à des fins d'humiliation», selon la mairie de Paris, qui avait là aussi saisi la justice.

Dans cette affaire, le parquet a ouvert une enquête pour violences volontaires sur mineur de moins de 15 ans par personne ayant autorité, suivie d'un dépôt de plainte de la mère de l'enfant.

«L’enquête administrative est toujours en cours», confie la Ville qui affirme également qu'«un rapport définitif sortira fin janvier, mais en attendant, des premières injonctions ont été mises en place, à commencer par une formation du personnel à l’obligation de signaler tout événement grave au procureur de la République».

