La population a pu se prononcer sur le nom des deux espèces de poissons découvertes par des scientifiques de l'Université de Berne. Les noms sont désormais connus, les nouvelles espèces de Barbatula, ou loche franche, s'appelleront «fluvicola» et «ommata».

En haut: «fluvicola», en bas: «ommata» Barbara Calegari

Les deux espèces avaient été découvertes par la biologiste Bárbara Calegari, de l'Université de Berne, en collaboration avec d'autres scientifiques, dans les systèmes fluviaux du Rhin et de l'Aar. La population a été invitée à participer activement à la recherche d'un nom en répondant à un sondage.

«Notre objectif était de sensibiliser le public à la biodiversité et à son statut de protection, tout en en apprenant davantage sur les espèces de poissons présentes dans les eaux locales», explique Bárbara Calegari, citée jeudi dans un communiqué de l'alma mater bernoise.

Les nouvelles espèces ont été découvertes dans les eaux suisses, mais elles colonisent des habitats différents. Une espèce vit dans les ruisseaux et les rivières à courant rapide du système rhénan et s'étend jusqu'à la percée du Danube en Allemagne et en Autriche ("fluvicola"), tandis que la seconde vit dans les lacs plus calmes du système de l'Aar et a été trouvée dans les lacs de Neuchâtel, de Bienne, des Quatre-Cantons, de Zurich et de Walenstadt ("ommata").

Différences morphologiques

Toutes deux appartiennent au genre Barbatula, également connu sous le nom de loche franche. Bien que ce genre soit connu pour sa diversité génétique, le groupe de recherche a concentré ses analyses sur la morphologie des poissons afin de les confirmer comme nouvelles espèces pour la science.

Cela a permis de les distinguer des treize autres espèces de barbatules européennes déjà connues. Comparées entre elles, les deux nouvelles espèces présentent des différences qui pourraient être liées à leurs habitats.

L'espèce des eaux courantes rapides se caractérise par des nageoires pectorales plus grandes et plus puissantes, tandis que l'espèce des eaux plus calmes possède des nageoires plus petites et une vessie natatoire plus grande, responsable d'un meilleur contrôle de la flottabilité.

Grands yeux

Au total, 1919 personnes ont participé à l'enquête et ont voté pour les noms proposés par le groupe de recherche. Le nom latin «fluvicola» a été choisi pour l'espèce des cours d'eau à courant rapide. Il signifie «habitant des rivières».

Le nom «ommata» a été choisi pour l'espèce des eaux plus calmes. Dérivé du grec et signifiant «yeux», il fait référence au grand diamètre des yeux de cette espèce.