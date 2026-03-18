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Energie Deux nouvelles éoliennes pourraient voir le jour au Gothard

ATS

18.3.2026 - 16:26

Deux nouvelles éoliennes pourraient voir le jour au parc du Gothard, en plus des cinq déjà présentes. Le Conseil d'Etat tessinois lance une consultation publique sur l'adoption du plan directeur cantonal. Cette consultation durera du 25 mars au 8 mai.

Le parc éolien du Gothard pourrait s'agrandir.
Le parc éolien du Gothard pourrait s'agrandir.
ATS

Keystone-SDA

18.03.2026, 16:26

18.03.2026, 16:27

L'exploitation des cinq éoliennes, en service depuis 2020, a confirmé que le col du Gothard constituait un «site particulièrement intéressant», écrit le Conseil d'Etat tessinois mercredi dans un communiqué.

Les turbines ont produit jusqu'à 13 gigawattheures par an, principalement en hiver, la période la plus critique d'un point de vue énergétique. Les deux nouvelles éoliennes devraient avoir la même puissance et les mêmes caractéristiques que les cinq turbines déjà implantées.

Une évaluation environnementale préliminaire met en avant les impacts de deux turbines sur l'aménagement du territoire, tandis qu'un rapport montre comment elles peuvent être en adéquation avec la protection du paysage, des composantes naturelles du col et de la protection de la faune.

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