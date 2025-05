Des cambrioleurs s'introduisent dans les maisons vides de Brienz !

Dans la nuit de dimanche à lundi, deux Roumains ont pénétré dans le village de montagne évacué de Brienz, aux Grisons. Ils y ont fouillé les maisons vides avant d'être arrêtés par la police.

Brienz GR, évacuée et bouclée, a été victime de pillards dans la nuit de dimanche à lundi. (photo d'archives) ATS

Keystone-SDA ATS

Sous la menace d'un glissement de terrain, le village de montagne de Brienz (GR) est évacué depuis novembre. Pour éviter que des personnes ne s'y aventurent de manière illicite, il fait l'objet d'une surveillance. Le système de sécurité a déclenché une alarme lundi peu avant 1h30 du matin, a rapporté la police cantonale grisonne.

La commune d'Albula, à laquelle est rattaché le village, s'est montrée furieuse de cet incident. «Des criminels ont tenté de profiter de la situation d'urgence des habitants de Brienz pour commettre leur méfait», a écrit lundi le président de la commune Daniel Albertin. Brienz n'est pourtant pas une cible digne d'intérêt puisque, lors de l'évacuation, les habitants ont emporté tous leurs objets de valeur.

Butin trouvé sur le terrain

A l'aide de drones et de chiens policiers, les forces d'intervention ont réussi à arrêter les deux Roumains âgés de 36 et 24 ans après leur fuite à Surava GR. Les chiens policiers ont trouvé divers objets volés sur le terrain. Interrogée par Keystone-ATS, la police n'a pas voulu détailler l'objet des larcins, car on ne sait pas encore à qui appartient le butin et dans quelles maisons il a été volé.

Actuellement, les habitants évacués ont le droit d'entrer dans leur village pendant la journée, de 9 à 19 heures. La police leur a demandé de chercher d'éventuels indices de l'effraction et de les signaler. Afin de préserver les traces, il est interdit de pénétrer dans les maisons cambriolées.

Les deux personnes arrêtées sont actuellement interrogées par le parquet, a ajouté le porte-parole de la police. «Il est bon de savoir que grâce au système de surveillance, les suspects sont désormais sous les verrous», s'est réjoui Daniel Albertin.