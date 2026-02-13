Deux skieurs emportés et tués par une avalanche

Vendredi, trois skieurs ont été pris dans une avalanche au Tessin. Deux d'entre eux ont été tués alors que la troisième personne est sortie indemne. L'avalanche s'est produite près d'Airolo.

Keystone-SDA ATS

Selon les informations fournies par la police cantonale tessinoise, l'accident mortel s'est produit peu avant 14h00 entre le Pizzo Centrale et le Pizzo Prevat. Les secours de la Rega et du Secours Alpin Suisse (SAS) se sont précipités sur les lieux, mais n'ont pu que constater le décès de deux des personnes, dont l'identité n'a pas encore été officiellement confirmée.