France voisine Deux skieurs hors-piste ont perdu la vie dans une avalanche à Val-d'Isère

ATS

10.1.2026 - 19:45

Deux skieurs français qui évoluaient hors-piste ont péri samedi dans une avalanche à Val-d'Isère, en Savoie, a annoncé l'office du tourisme de la station.

Deux skieurs français hors-piste ont perdu la vie samedi dans une avalanche à Val-d'Isère (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

10.01.2026, 19:45

10.01.2026, 20:19

Les deux hommes ont été ensevelis sous 2,5 m de neige. L'alerte a été donnée par des personnes de leur groupe restées sur les pistes et qui s'inquiétaient de ne pas les voir revenir. Les secouristes n'ont pas pu réanimer les skieurs, selon un communiqué de Val-d'Isère Tourisme.

Météo-France avait prévenu d'un risque «fort» d'avalanches (niveau 4 sur 5 de l'échelle européenne du danger d'avalanche) dans les Alpes pour samedi et dimanche, recommandant la plus grande prudence en dehors des pistes balisées et ouvertes.

Presse satirique. Un dessin de Charlie Hebdo choque après le drame de Crans-Montana

Presse satiriqueUn dessin de Charlie Hebdo choque après le drame de Crans-Montana

La coulée de neige s'est déclenchée dans le secteur hors-piste dit de la Vallée perdue, sur l'envers de Bellevarde, après la rupture d'une pente dans «ce canyon à la configuration en entonnoir, qui n'a pas permis aux skieurs de se mettre à l'abri», détaille le communiqué.

Ils n'étaient pas équipés de détecteurs de victime d'avalanche et n'ont pu être localisés que grâce à leurs téléphones portables. Les sauveteurs ont dû sonder le manteau neigeux pour les retrouver sur une zone de 10 m sur 15.

