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Tragédie au paradis Un bateau coule aux Seychelles : deux Suisses portés disparus

ATS

15.3.2026 - 15:16

Un Suisse et une Suissesse sont portés disparus après le naufrage vendredi d'un bateau de plongée aux Seychelles. Cinq autres ont pu être sauvés, au terme d'un accident dont les causes restent à déterminer.

Les Seychelles sont un paradis pour les plongeurs.
Les Seychelles sont un paradis pour les plongeurs.
IMAGO/CHROMORANGE

Keystone-SDA

15.03.2026, 15:16

15.03.2026, 16:31

Le naufrage s'est produit près de l'île Marie Louise, a confirmé dimanche le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) à Keystone-ATS suite à une information de Blick et de médias des Seychelles. Parmi les passagers du bateau se trouvaient sept Suisses. Deux d'entre eux sont portés disparus, ainsi qu'un Seychellois, a précisé l'autorité locale de surveillance maritime à l'agence de presse allemande dpa.

Les cinq autres Suisses sont sains et saufs «et se portent bien au vu des circonstances», précise le DFAE. Pour des raisons de confidentialité, le département ne donne pas d'autres informations. Au total, dix personnes ont pu être secourues, indique le quotidien Seychelles Nation.

La représentation suisse à Madagascar et le consulat honoraire aux Seychelles sont en contact avec les autorités compétentes sur place et avec les rescapés. Ceux-ci sont pris en charge via la protection consulaire.

Le bateau qui a coulé était utilisé pour des activités de plongée, indiquent les tours-opérateurs spécialisés. D'après les médias locaux, l'alerte a été donnée peu après 05h30 vendredi lorsque le bateau s'est retrouvé en détresse, avant de couler.

Le bateau naufragé est le Galatea, rapportent les médias Today in Seychelles et Seychelles Nation, citant les autorités maritimes. Il s'agit d'une goélette de luxe exploitée depuis 2013 et basée à Mahé. Cette embarcation est conçue pour proposer des itinéraires personnalisés pour 12 à 14 plongeurs.

Selon la police, une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'accident. Le capitaine du bateau a été placé en garde à vue, selon les médias locaux.

Les Seychelles, dans l'Océan indien, sont considérées comme un paradis pour la plongée.

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