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Accident de la route Deux Suissesses perdent la vie sur une autoroute en Allemagne

ATS

22.6.2026 - 14:14

Deux ressortissantes suisses ont perdu la vie samedi dans un accident de la route dans le sud de l'Allemagne. Selon les médias, la collision s'est produite lors d'un changement de voie sur l'autoroute A5, près d'Appenweier, dans le Bade-Wurtemberg. Le Département fédéral des affaires étrangères à Berne a confirmé lundi ces décès.

Selon les médias, la collision s'est produite lors d'un changement de voie sur l'autoroute A5, près d'Appenweier, dans le Bade-Wurtemberg.
Selon les médias, la collision s'est produite lors d'un changement de voie sur l'autoroute A5, près d'Appenweier, dans le Bade-Wurtemberg.
IMAGO/Einsatz-Report24

Keystone-SDA

22.06.2026, 14:14

22.06.2026, 14:45

Selon les informations publiées lundi par Blick, deux jeunes Suissesses ont perdu la vie lors d'une collision survenue dans le sud de l'Allemagne et du carambolage qui s'en est suivi. Plusieurs voitures ont été impliquées.

Selon les informations fournies par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) à Keystone-ATS, le consulat général de Suisse à Stuttgart est en contact avec les autorités compétentes et apporte son soutien aux proches des victimes. Pour des raisons liées à la vie privée et à la protection des données, aucune autre information n'a été communiquée.

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