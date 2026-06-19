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«Incident majeur» Deux trains impliqués dans une collision au nord de Londres

ATS

19.6.2026 - 20:43

La police des transports britannique a indiqué vendredi qu'elle répondait à des signalements de «collision» entre deux trains au nord de Londres. Des services de secours ont déclaré intervenir sur les lieux de l'accident qui aurait fait des blessés, selon des médias.

Les services d'ambulances de l'est de l'Angleterre ont indiqué sur les réseaux sociaux avoir envoyé «beaucoup de moyens» et parlé d'un «incident majeur» (photo prétexte).
Les services d'ambulances de l'est de l'Angleterre ont indiqué sur les réseaux sociaux avoir envoyé «beaucoup de moyens» et parlé d'un «incident majeur» (photo prétexte).
ATS

Keystone-SDA

19.06.2026, 20:43

19.06.2026, 20:51

«Nous répondons à des signalements d'une collision impliquant deux trains dans la région de Bedford», a déclaré la police des transports sur la plateforme X, faisant référence à cette ville commerçante située à environ 90 kilomètres au nord de la capitale britannique.

Des images non vérifiées postées sur les réseaux sociaux montrent ce qui semble être deux trains des East Midlands Railway (EMR) après leur collision, l'un encastré dans l'autre et des passagers se trouvant sur les rails. Selon ces images, les deux trains sont restés sur la voie.

Les services d'ambulances de l'est de l'Angleterre ont indiqué sur les réseaux sociaux avoir envoyé «beaucoup de moyens, y compris aériens» sur les lieux d'un «incident majeur» au sud de Bedford.

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