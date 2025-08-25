  1. Clients Privés
Les émeutiers s'organisent Nuit agitée à Lausanne: jets de cailloux et de barrières, mortiers, cocktails Molotov...

ATS

25.8.2025 - 23:46

Le quartier de Prélaz à Lausanne, où est décédé dimanche matin un adolescent fuyant la police en scooter, a connu une deuxième nuit d'émeutes. Des jeunes, certains encagoulés, ont affronté les forces de l'ordre qui ont procédé à sept interpellations.

Keystone-SDA

25.08.2025, 23:46

26.08.2025, 06:56

Après une première nuit d'émeutes dimanche soir, la situation s'est à nouveau dégradée lundi soir peu avant 22h00, à Lausanne. De nouveaux feux d'artifice ont été tirés contre les forces de l'ordre dans le quartier de Prélaz. Les manifestants ont chargé la police qui a répondu par des gaz lacrymogènes et au moyen d'un camion lance-eau, a constaté sur place un photographe de Keystone-ATS.

Entre 150 et 200 personnes, dont certaines cagoulées, ont à nouveau installé des barrages au moyen de containers et de poubelles incendiés. Vers 22h50, dans le quartier des Boveresses/Praz-Séchaud, d’autres jeunes ont bouté le feu à des containers et endommagé fortement un bus des Transports Lausannois (TL). La situation s’est rapidement rétablie dans ce quartier, selon un communiqué de la Police cantonale vaudoise diffusé aux premières heures mardi matin.

Des émeutiers «mieux préparés»

«A nouveau confrontés à l’agressivité des émeutiers, mieux préparés et tout autant déterminés que la veille, les policiers ont dû faire usage des moyens de contrainte, soit 4 tirs de prismes en caoutchouc et 54 tirs de grenades lacrymogènes. Le véhicule tonne pompe (MAD) de la Police cantonale a également été engagé dans le but de projeter de l’eau et de disperser les manifestants. Le calme est revenu peu après minuit», détaille le communiqué des forces de l'ordre dont les patrouilles déployées sur place ont essuyé «des jets de cailloux, de barrières de chantier, mortiers, cocktails Molotov et d'engins pyrotechniques».

Sept personnes ont été interpellées. A ce stade, le bilan policier ne fait d'état d'aucun blessé parmi ses effectifs et parmi les manifestants.

Nouvel appel au calme

Les pompiers ont été engagés sous protection policière sur divers sites, afin de circonscrire une dizaine de départs de feu. De leur côté, les TL vont déposer une plainte pénale pour dommages à la propriété.

Dimanche soir déjà, un rassemblement d'une centaine de jeunes avait dégénéré, près des lieux où le jeune de 17 ans avait trouvé la mort. Le calme était finalement revenu dans le secteur à partir de 01h00 du matin.

La police et les autorités lancent à nouveau un appel au calme.

Nuit agitée à Lausanne: jets de cailloux et de barrières, mortiers, cocktails Molotov...