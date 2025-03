L'association diabètevaud, la fondation jurassienne O2 et le Service neuchâtelois de la santé publique s'associent pour promouvoir la santé et le bien-être des populations locales. Par le biais de la plateforme «Je me bouge pour ma santé», ils encouragent l'activité physique adaptée aux besoins de chacun.

La plateforme Diabètevaud propose des activités adaptées à la localisation, à la condition physique, aux préfrences et au budget de chacun (photo prétexte). ATS

Keystone-SDA ATS

Diabètevaud ainsi que plusieurs ligues et associations de santé ont lancé en 2019 la plateforme «Je me bouge pour ma santé». Son but est de rendre l'activité physique accessible au plus grand nombre, en particulier aux personnes sédentaires ou atteintes de maladies chroniques, indique diabètevaud dans un communiqué.

Par le biais d'un moteur de recherche, elle permet aux utilisateurs de trouver facilement des cours et activités physiques en prenant en compte leur localisation, leur condition physique, leurs préférences et leur budget. Les professionnels de la santé peuvent encourager leurs patients à l'utiliser pour faciliter leur parcours de soins.

La plateforme connaît un succès croissant dans le canton de Vaud. La fondation O2 et le Service neuchâtelois de la santé publique collaborent avec diabètevaud pour étendre cette initiative dans leurs cantons respectifs. Ils ont signé une convention en ce sens en début d'année. A l'avenir, l'objectif est d'élargir l'offre – qui recense déjà plus de 500 activités – à l'ensemble de la Suisse romande.

En Suisse, près de 2,3 millions de personnes souffrent de maladies non transmissibles, comme le cancer, les maladies cardiovasculaires, le diabète et les affections chroniques des voies respiratoires, souligne diabètevaud en se basant sur des chiffres de l'Office fédéral de la santé publique. «Or, un mode de vie sain et des actions préventives peuvent éviter ou retarder plus de la moitié de ces maladies et leurs complications.»