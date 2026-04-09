Digitec introduit le paiement échelonné – Les experts tirent la sonnette d'alarme

Chez Digitec Galaxus, il est désormais possible de payer les produits en plusieurs fois. Mais ce qui est vendu comme une possibilité de paiement supplémentaire pratique peut vite devenir dangereux. Des experts expliquent qui doit être particulièrement vigilant.

Tu peux désormais payer en plusieurs fois chez Digitec Galaxus. Image : sda

Samuel Walder Samuel Walder

Un nouveau canapé, un nouveau téléviseur ou peut-être un vidéoprojecteur pour la chambre à coucher ? On aimerait bien avoir beaucoup de choses dans l'offre de Digitec Galaxus. Il est donc tentant de commander quelque chose sans le payer immédiatement.

Ce que d'autres entreprises ont déjà introduit depuis un certain temps, Digitec Galaxus le fait maintenant aussi: le paiement échelonné. L'entreprise veut ainsi offrir à ses clients une «manière plus flexible de faire du shopping».

Mais dans quelle mesure cela profite-t-il vraiment aux clients ? Le piège de l'endettement n'est-il pas trop grand ? blue News pose la question.

Attirer le chaland

Le porte-parole de Digitec Galaxus, Manuel Wenk, déclare: «Avec le paiement échelonné, nous offrons à notre clientèle une autre possibilité de paiement flexible - et nous espérons bien sûr que cela incitera encore plus de gens à faire leurs achats chez nous».

Est-ce que Digitec Galaxus gagne encore plus d'argent en ajoutant des intérêts ou des frais supplémentaires au prix d'achat ? Le porte-parole se veut rassurant : "Le paiement échelonné est gratuit pour notre clientèle : il n'y a pas d'intérêts, de frais de traitement ou d'autres frais".

Digitec ne veut pas dire dans quelle mesure cette nouvelle possibilité est utilisée: «Pour des raisons de concurrence, nous ne donnons pas de chiffres exacts». Juste ceci: il s'agirait d'un faible pourcentage à un chiffre des commandes qui sont réglées par paiement échelonné.

«Un piège»

Voilà pour les avantages. Mais payer en plusieurs fois est notoirement risqué. Interrogé par blue News, Lorenz Bertsch, conseiller en matière d'endettement chez Caritas, déclare: «Ce sont surtout les jeunes qui risquent de tomber dans le piège du paiement en plusieurs fois». Selon lui, le cumul constitue un gros problème, c'est-à-dire lorsqu'on commande plusieurs choses et qu'on doit ensuite soudainement rembourser des centaines de francs par mois.

Les changements de situation constituent un autre danger. «Si j'achète un produit cher payable en plusieurs fois et que je change ensuite d'emploi ou que je subis un coup du sort, il se peut que je gagne moins. Il reste donc moins d'argent pour le paiement échelonné», explique Bertsch. Les rappels et les poursuites menacent.

Bertsch constate néanmoins que certains groupes de population n'ont pas d'autre choix: «Une famille avec trois enfants et un salaire de 4500 francs par mois n'a pas toujours le luxe d'acheter directement un canapé». Il a déjà vu des clients qui devaient payer un canapé de 200 francs par mois, car sinon ils n'auraient plus d'argent pour se nourrir. «Dans de tels cas, un paiement échelonné peut avoir du sens». Mais cela doit être calculé avec précision et payé avec de petits montants.

L'expert en marketing Felix Murbach. Felix Murbach Marketing

Si quelqu'un accumule effectivement des dettes, il ne faut pas s'attarder. Bertsch relève: «Un problème récurrent est que les gens frappent trop tard à notre porte». Il recommande donc: le plus tôt sera le mieux. Car plus on agit tôt, plus il est possible d'éviter les frais supplémentaires. Autre conseil: «Je recommande toujours de payer tous les frais fixes, y compris les impôts par exemple, par un ordre permanent chaque mois». Il est également important d'établir un budget. Et Bertsch a un principe important: «Si je ne peux pas me le permettre maintenant, je ne l'achète pas - même à crédit».

«Perdre la vue d'ensemble»

L'expert en marketing Felix Murbach suit le même principe. Le modèle n'est certes pas nouveau, mais il y voit de plus en plus de dangers. Interrogé par blue News, il déclare: «Les paiements échelonnés deviennent numériquement plus simples, plus rapides et donc aussi plus délicats».

Pour les entreprises, c'est attrayant: «La barrière d'entrée diminue, le panier d'achat augmente. Pour les consommateurs, c'est confortable - un clic, le produit est là immédiatement, le paiement se fait plus tard par petits montants», explique Murbach. C'est précisément là que réside la force de ce modèle. Le danger, c'est que «l'on se rend moins compte du montant total des dépenses».

Et Murbach de poursuivre: «Les consommateurs peuvent rapidement perdre la vue d'ensemble. De nombreux petits versements semblent anodins, mais ensemble, ils deviennent rapidement une charge sensible». Parallèlement, le seuil d'inhibition diminue: «Les achats impulsifs - c'est-à-dire des choses dont on n'a pas vraiment besoin - augmentent», explique l'expert. C'est justement là qu'il voit le plus grand danger: «Que cela devienne une habitude et que l'on commence à vivre régulièrement au-dessus de ses moyens».

Est-ce que je peux me le permettre ?

Selon lui, le comportement d'achat des consommateurs évolue fortement. Murbach explique: «Avant, on se posait la question : 'Est-ce que je peux me le permettre ? Aujourd'hui, il ne s'agit souvent plus que de 'puis-je me permettre de payer la mensualité'». Cela semble similaire, mais il y a une grande différence. «Les décisions sont ainsi prises plus rapidement, les achats sont plus nombreux et même les produits plus chers semblent soudain réalisables», explique Murbach. Le mode de paiement influence donc directement la manière dont les gens se décident - souvent de manière moins consciente et nettement plus spontanée.

L'expert conseille la prudence: «Les paiements échelonnés peuvent être judicieux - par exemple pour des achats importants et planifiés. Mais pour les achats spontanés, ils sont délicats». D'où son conseil: si possible, mieux vaut payer directement.

Digitec Galaxus veut protéger ses clients

Chez Digitec Galaxus, on semble connaître les dangers. Le porte-parole Wenk explique: «Seules les personnes qui passent le contrôle de solvabilité peuvent acheter chez nous en payant en plusieurs fois ou sur facture». La solvabilité est vérifiée grâce aux données déjà existantes de Digitec Galaxus. Le montant maximal de la facture serait également basé sur ce contrôle. «Nous n'avons aucun intérêt à ce que notre clientèle se retrouve surendettée, car les factures non payées signifient également des pertes financières pour nous», poursuit le communiqué.

C'est pourquoi chaque facture non payée dans les délais augmente la difficulté de l'examen de solvabilité. Digitec Galaxus accorde une grande importance à la transparence dans la présentation du compte client, afin que les clientes et clients puissent toujours avoir un aperçu rapide et simple de leur plan de paiement.

«De plus, les clientes et clients peuvent définir dans leur compte client s'ils souhaitent que les options 'facture' ou 'paiement échelonné' soient affichées ou non lors du passage en caisse», explique Wenk. Ainsi, lors de l'achat, ils ne seront pas tentés de remettre le paiement à plus tard.

Et Digitec Galaxus garantit désormais une protection supplémentaire. «Nous avons récemment lancé un aperçu des dépenses dans lequel les clientes et clients peuvent fixer eux-mêmes des limites de dépenses», explique Wenk.