Le Vatican publie lundi la première encyclique du pape Léon XIV, un document de premier plan très attendu consacré à la protection de la dignité humaine face à l'essor fulgurant de l'intelligence artificielle (IA) à l'échelle mondiale.

Le Vatican publie lundi la première encyclique du pape Léon XIV. (archives) ATS

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Signe de l'importance accordée au texte, intitulé «Magnifica Humanitas» (Humanité magnifique en latin), le pape participera lui-même à sa présentation à 11h30 – une première – aux côtés de hauts responsables du Saint-Siège et d'experts de l'IA, dont le co-fondateur de la start-up américaine Anthropic.

Depuis son élection il y a un an, le premier pape nord-américain de l'Histoire a multiplié les avertissements face aux dangers de l'IA, notamment son usage dans la sphère militaire, dénonçant au passage les «ravages environnementaux» de la «course effrénée» aux terres rares, essentielles à l'électronique moderne.

Selon les Nations unies, l'IA pourrait peser jusqu'à 4800 milliards de dollars d'ici 2033, soit une multiplication par 25 en une décennie, tout en concentrant ses bénéfices entre les mains d'un nombre limité d'acteurs. En 2025, l'ONU alertait sur un «vide dangereux» en matière de régulation.

En y consacrant une encyclique, le pape envoie un message fort: adressée à l'ensemble des fidèles, elle fixe une position de référence sur des questions sociales, morales, politiques ou théologiques et sert généralement de base à l'enseignement et aux débats à plus long terme.

Les experts estiment que l'impact de «Magnifica Humanitas» pourrait être comparable à celui de l'encyclique Laudato Si', manifeste du pape François sur l'écologie intégrale qui avait, dès sa publication en 2015, entraîné une vague de réactions politiques et associatives dans le monde.

«Signal d'alarme»

Le Vatican a tenu secret ce nouveau texte – dont même la longueur reste inconnue – consacré à la «protection de la personne humaine à l'ère de l'IA». Mais il l'inscrit dans la continuité de son enseignement social: il a été signé le 15 mai, date du 135e anniversaire de Rerum Novarum (1891), encyclique de Léon XIII qui a posé les fondements de la doctrine sociale de l'Eglise face à la révolution industrielle.

«La révolution industrielle a bouleversé le marché du travail, la vie des gens, l'hégémonie et les rapports de force. À l'époque, il fallait former les individus à l'utilisation des outils. Il en va de même aujourd'hui: il faut former et éduquer», explique à l'AFP Marijana Grbesa, professeure à l'université de Zagreb et intervenante à une conférence sur l'IA au Vatican.

Or «aujourd'hui, l'éducation n'est pas suffisante. C'est aussi quelque chose que le pape souligne dans son message», ajoute-t-elle. «C'est un signal d'alarme pour l'ensemble de la civilisation» afin de «faire preuve de rationalité lorsque nous utilisons ces outils.»

Le chef de l'Eglise catholique a notamment souligné la nécessité d'une «alphabétisation numérique (...) pour comprendre comment les algorithmes modèlent notre perception de la réalité» et appelé à davantage de transparence dans ces systèmes qui régissent le fonctionnement des différents chatbot.

En décembre, Léon XIV avait dénoncé la course à l'IA dans le domaine militaire, voyant dans «la délégation aux machines des décisions concernant la vie et la mort des personnes humaines» une «spirale destructrice».

Longue réflexion

Pour certains experts, une autre question controversée est de savoir si les robots peuvent être considérés comme des «êtres numériques» dotés de droits.

«Je constate que de plus en plus de penseurs chrétiens, et d'autres confessions, expriment leur inquiétude à ce sujet», a déclaré Will Jones, expert du Future of Life Institute, un groupe de recherche sur les technologies transformatrices.

«Car les entreprises spécialisées en IA rendent de plus en plus difficile la distinction entre l'artificiel et l'humain», a-t-il expliqué à l'AFP.

La présence du co-fondateur d'Anthropic est également significative, la multinationale étant engagée dans un bras de fer avec l'administration Trump qui lui a imposé des sanctions après que l'entreprise eut refusé un accès militaire sans restriction, ce qui a conduit cette dernière à engager une action en justice.

«Humanité magnifique» parachève plusieurs années de réflexion par l'Eglise sur les technologies liées à l'IA: dès 2020, le Saint-Siège avait lancé, avec des entreprises du numérique et des institutions académiques, l'"Appel de Rome pour une éthique de l'IA», plaidant pour un développement des technologies respectueux de la dignité humaine.

Le pape François lui-même avait multiplié les prises de parole sur le sujet, appelant à encadrer ces technologies et à éviter qu'elles n'accentuent les inégalités.