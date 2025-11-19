Le directeur de la RTS menacé de mort: l'inquiétude règne

La directrice générale de la RTS, Susanne Wille, a exprimé mercredi son inquiétude après les menaces de mort dont a fait l'objet le patron de la RTS, Pascal Crittin. «Il est important que les médias puissent faire leur travail en sécurité», a-t-elle souligné.

Selon le Blick, le directeur de la RTS, qui a inauguré son nouveau site de production de Lausanne-Ecublens, a fait l'objet de menaces de mort via courriel le 14 novembre. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Interrogée lors du Forum des médias romands sur cet épisode rendu public par le Blick, Susanne Wille l'a qualifié de «première». «On ne doit pas accepter une telle situation», a ajouté la patronne du média de service public.

On ignore les motivations de ces messages, selon le Blick. Suite à ce message, la RTS a renforcé son dispositif de sécurité sur les sites de Genève et de Lausanne, selon un porte-parole.