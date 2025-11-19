  1. Clients Privés
«On ne peut pas accepter» Le directeur de la RTS menacé de mort: l'inquiétude règne

ATS

19.11.2025 - 15:51

La directrice générale de la RTS, Susanne Wille, a exprimé mercredi son inquiétude après les menaces de mort dont a fait l'objet le patron de la RTS, Pascal Crittin. «Il est important que les médias puissent faire leur travail en sécurité», a-t-elle souligné.

KEYSTONE

Keystone-SDA

19.11.2025, 15:51

19.11.2025, 15:53

Interrogée lors du Forum des médias romands sur cet épisode rendu public par le Blick, Susanne Wille l'a qualifié de «première». «On ne doit pas accepter une telle situation», a ajouté la patronne du média de service public.

On ignore les motivations de ces messages, selon le Blick. Suite à ce message, la RTS a renforcé son dispositif de sécurité sur les sites de Genève et de Lausanne, selon un porte-parole.

Initiative SSR. Tous perdants: «Ce n'est pas le moment de jouer aux apprentis-sorciers»

Initiative SSRTous perdants: «Ce n'est pas le moment de jouer aux apprentis-sorciers»

