  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Etats-Unis Disparition d'Etan Patz: possible nouveau procès à New York

ATS

26.11.2025 - 05:11

Le visage d'Etan Patz avait été placardé partout, y compris pour la première fois sur les boîtes de lait vendues aux Etats-Unis (archives).
Le visage d'Etan Patz avait été placardé partout, y compris pour la première fois sur les boîtes de lait vendues aux Etats-Unis (archives).
ATS

Le procureur de New York a demandé mardi un nouveau procès dans l'une des plus médiatiques affaires de disparition d'enfant que les Etats-Unis d'Amérique ont connue, celle d'Etan Patz, il y a 46 ans. Un juge doit se prononcer sur la tenue éventuelle d'un procès.

Keystone-SDA

26.11.2025, 05:11

Le 25 mai 1979, ce garçon de 6 ans allait seul pour la première fois prendre le car scolaire à deux pâtés de maisons de chez lui, dans le quartier de Soho à Manhattan, quand il a disparu, terrorisant une génération de parents américains. Le visage du garçonnet sera placardé partout, y compris pour la première fois sur les boîtes de lait vendues aux Etats-Unis. Un centre des enfants disparus sera créé. En vain.

Mais en 2012, Pedro Hernández, qui avait 18 ans au moment des faits et travaillait dans une épicerie près de l'arrêt de bus, fait des aveux à la police. Dans sa confession, il a déclaré avoir attiré l'enfant dans le sous-sol de l'épicerie, l'avoir étranglé, puis mis son corps dans un sac plastique, le sac dans un carton, avant de jeter le tout dans une poubelle.

Condamnation annulée en appel

Sa défense avait dénoncé des aveux extorqués par la police et mis en avant des troubles mentaux et une intelligence inférieure à la normale.

Après un premier procès fleuve en 2015 annulé, un jury populaire avait estimé en 2017 que Pedro Hernández était bien coupable du meurtre de l'enfant. Il avait ensuite été condamné à 25 ans de prison.

Mais en juillet dernier, un tribunal d'appel a annulé cette décision, estimant que le juge avait mal communiqué avec les jurés sur cette question des aveux, donnant jusqu'au 1er décembre à l'accusation pour se prononcer sur la tenue d'un nouveau procès.

«Le procureur a déterminé que les preuves disponibles et recevables justifient de poursuivre le prévenu pour meurtre au second degré et enlèvement au premier degré dans cette affaire», écrit mardi le parquet de Manhattan dans un courrier consulté par l'AFP.

«Nous sommes très déçus par cette décision, car nous restons convaincus que M. Hernández est innocent», ont réagi les avocats de ce dernier dans un communiqué. Pedro Hernández est actuellement toujours détenu.

Les plus lus

Une famille vit dans la forêt - les enfants sont envoyés dans un foyer
Chelsea inflige une correction au Barça ! Man City chute de haut
La Suisse dans le pot 2 : ses potentiels adversaires connus