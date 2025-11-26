Le visage d'Etan Patz avait été placardé partout, y compris pour la première fois sur les boîtes de lait vendues aux Etats-Unis (archives). ATS

Le procureur de New York a demandé mardi un nouveau procès dans l'une des plus médiatiques affaires de disparition d'enfant que les Etats-Unis d'Amérique ont connue, celle d'Etan Patz, il y a 46 ans. Un juge doit se prononcer sur la tenue éventuelle d'un procès.

Keystone-SDA ATS

Le 25 mai 1979, ce garçon de 6 ans allait seul pour la première fois prendre le car scolaire à deux pâtés de maisons de chez lui, dans le quartier de Soho à Manhattan, quand il a disparu, terrorisant une génération de parents américains. Le visage du garçonnet sera placardé partout, y compris pour la première fois sur les boîtes de lait vendues aux Etats-Unis. Un centre des enfants disparus sera créé. En vain.

Mais en 2012, Pedro Hernández, qui avait 18 ans au moment des faits et travaillait dans une épicerie près de l'arrêt de bus, fait des aveux à la police. Dans sa confession, il a déclaré avoir attiré l'enfant dans le sous-sol de l'épicerie, l'avoir étranglé, puis mis son corps dans un sac plastique, le sac dans un carton, avant de jeter le tout dans une poubelle.

Condamnation annulée en appel

Sa défense avait dénoncé des aveux extorqués par la police et mis en avant des troubles mentaux et une intelligence inférieure à la normale.

Après un premier procès fleuve en 2015 annulé, un jury populaire avait estimé en 2017 que Pedro Hernández était bien coupable du meurtre de l'enfant. Il avait ensuite été condamné à 25 ans de prison.

Mais en juillet dernier, un tribunal d'appel a annulé cette décision, estimant que le juge avait mal communiqué avec les jurés sur cette question des aveux, donnant jusqu'au 1er décembre à l'accusation pour se prononcer sur la tenue d'un nouveau procès.

«Le procureur a déterminé que les preuves disponibles et recevables justifient de poursuivre le prévenu pour meurtre au second degré et enlèvement au premier degré dans cette affaire», écrit mardi le parquet de Manhattan dans un courrier consulté par l'AFP.

«Nous sommes très déçus par cette décision, car nous restons convaincus que M. Hernández est innocent», ont réagi les avocats de ce dernier dans un communiqué. Pedro Hernández est actuellement toujours détenu.