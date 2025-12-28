  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Un véritable pilier» Disparition de Daniel Brélaz : les Vert-e-s sous le choc

ATS

28.12.2025 - 10:09

Le parti des Vert-e-s vaudois s'est dit choqué à l'annonce du décès subit de Daniel Brélaz. «Daniel était un véritable pilier pour notre mouvement», a indiqué dimanche la présidente du parti cantonal Rebecca Joly.

Le parti des Vert-e-s vaudois s'est dit choqué à l'annonce du décès soudain de Daniel Brélaz.
Le parti des Vert-e-s vaudois s'est dit choqué à l'annonce du décès soudain de Daniel Brélaz.
ats

Keystone-SDA

28.12.2025, 10:09

Membre fidèle et régulier des Vert-e-s, maniant humour et autodérision, Daniel Brélaz «avait toujours un avis construit et éclairé sur tous les sujets de débats, faisant parfois valoir sa carte de «vieux sage» qu'il n'avait pas usurpée», rappelle la cheffe de parti à l'agence de presse Keystone-ATS.

Il incarnait parfaitement la philosophie des Vert-e-s vaudois: c'était une star du mouvement et pourtant toujours accessible et prêt à donner des conseils aux jeunes, se rappelle-t-elle, citant sa propre expérience à son arrivée dans le parti.

«Il faisait confiance à celles et ceux qui s'engageaient, sans jugement, ce qui était précieux. Il avait le contact facile et sa convivialité aidait beaucoup», ajoute Mme Joly. Les Vert-e-s sont en pensées avec sa famille.

Carnet noir. L'ancien syndic de Lausanne Daniel Brélaz est décédé

Carnet noirL'ancien syndic de Lausanne Daniel Brélaz est décédé

Les plus lus

Brigitte Bardot est morte à 91 ans
Disparition de Daniel Brélaz, poids lourd de la politique vaudoise
Un terrible constat pour Rast et les autres adversaires de Shiffrin
La fin d'un mythe: Brigitte Bardot est décédée
La Suisse renvoie un criminel afghan dans son pays
Parmelin ferme la porte à des discussions douanières à Davos