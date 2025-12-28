Le parti des Vert-e-s vaudois s'est dit choqué à l'annonce du décès subit de Daniel Brélaz. «Daniel était un véritable pilier pour notre mouvement», a indiqué dimanche la présidente du parti cantonal Rebecca Joly.

Membre fidèle et régulier des Vert-e-s, maniant humour et autodérision, Daniel Brélaz «avait toujours un avis construit et éclairé sur tous les sujets de débats, faisant parfois valoir sa carte de «vieux sage» qu'il n'avait pas usurpée», rappelle la cheffe de parti à l'agence de presse Keystone-ATS.

Il incarnait parfaitement la philosophie des Vert-e-s vaudois: c'était une star du mouvement et pourtant toujours accessible et prêt à donner des conseils aux jeunes, se rappelle-t-elle, citant sa propre expérience à son arrivée dans le parti.

«Il faisait confiance à celles et ceux qui s'engageaient, sans jugement, ce qui était précieux. Il avait le contact facile et sa convivialité aidait beaucoup», ajoute Mme Joly. Les Vert-e-s sont en pensées avec sa famille.