Vols, violences, troubles psychiatriques... ce que l'on sait du suspect qui s'est suicidé

Les recherches continuent mercredi dans les Vosges pour tenter de localiser Lina, 15 ans, disparue en septembre dernier en Alsace, alors qu'émerge la personnalité d'un suspect qui s'est suicidé il y a trois semaines.

AFP Marc Schaller

Au total, 80 gendarmes sont de nouveau mobilisés, issus de la cellule d'enquête sur cette disparition, des gendarmes de la région Grand Est et de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN).

Les militaires semblent s'intéresser notamment à la forêt communale d'Anould, dans le département des Vosges, à une quarantaine de kilomètres au sud du lieu où l'adolescente a disparu.

«On a potentiellement plein d'endroits à fouiller»

«On a potentiellement plein d'endroits à fouiller», a indiqué à l'AFP une source proche du dossier. A ce stade, «on ne sait pas où est Lina. Elle peut être dans les Vosges, mais elle peut être ailleurs.»

Mardi, la procureure de Strasbourg, Yolande Renzi, avait indiqué que les «importants moyens déployés» dans la journée n'avaient «pas encore permis de retrouver quelque trace que ce soit de Lina».

Ces fouilles, appuyées par des chiens formés à la recherche de restes humains, sont conduites après l'annonce vendredi de la découverte du «profil génétique» de Lina dans une voiture volée, retrouvée dans le sud de la France.

Bien connu des services de police

Selon une source proche de l'enquête, le conducteur s'est suicidé en juillet à Besançon.

D'après L'Est républicain, ce suspect, Samuel G., est un homme de 43 ans qui devait comparaître le 22 juillet pour des vols avec violences commis en août 2023. Mais il s'est pendu chez lui le 10 juillet. Selon le journal, le quadragénaire avait effectué des séjours en hôpital psychiatrique et avait été placé sous contrôle judiciaire.

Le procureur de la République de Besançon, Etienne Manteaux, a confirmé à l'AFP qu'un homme, né le 10 septembre 1980, placé sous contrôle judiciaire avant sa comparution pour vols avec violences, s'est suicidé avant l'audience, mais il n'a pas confirmé qu'il s'agissait du suspect dans l'enquête sur la disparition de Lina.

Selon une source proche du dossier, cet homme était déjà connu des services de police et justice pour vols, vols avec violences, refus d'obtempérer, conduite sous stupéfiants mais n'était pas connu pour des agressions sexuelles. Il était dépressif et ne travaillait plus.

Dix mois d'enquête

La découverte du profil génétique de Lina dans la voiture constitue une «avancée majeure», avait salué la procureure de Strasbourg vendredi, estimant que cela «devrait permettre de localiser Lina», après dix mois d'enquête infructueuse.

Il reste cependant à «déterminer les circonstances dans lesquelles elle est montée dans ce véhicule».

L'adolescente a disparu samedi 23 septembre 2023 en fin de matinée alors qu'elle avait quitté son domicile de Plaine (Bas-Rhin), au pied du massif des Vosges, pour se rendre à la gare de Saint-Blaise-la-Roche, distante d'environ trois kilomètres. Elle devait prendre le train pour aller retrouver son petit ami à Strasbourg.

Des témoins ont vu Lina marcher sur une petite route en direction de la gare entre 11H15 et 11H30. Le téléphone de l'adolescente a cessé d'émettre à 11H22 et n'a pas été retrouvé.

L'enquête est menée par la gendarmerie nationale, agissant sur commission rogatoire de deux juges d'instruction de Strasbourg.

Parallèlement aux investigations sur la disparition de l'adolescente, une enquête est en cours sur un viol dénoncé par Lina en 2022. Cette affaire, initialement classée sans suite par le parquet de Saverne, a été reprise par le parquet de Strasbourg, qui a ouvert une information judiciaire en février.