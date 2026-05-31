Disparition de Lyhanna, 11 ans, dans le Gers : un homme de 41 ans en garde à vue

FranceDisparition de Lyhanna, 11 ans, dans le Gers : un homme de 41 ans en garde à vue
Basile Mermoud
31.5.2026
Un homme de 41 ans a été placé en garde à vue après la disparition d'une enfant de 11 ans vendredi à Fleurance (Gers), a annoncé dimanche la procureure d'Auch, Clémence Meyer.
Agence France-Presse
31.05.2026, 12:43
Basile Mermoud
L'homme a été placé en garde à vue samedi et le parquet a décidé d'ouvrir une enquête pour «enlèvement et séquestration de mineure de moins de quinze ans», a précisé la magistrate lors d'une conférence de presse.
Lyhanna, 11 ans, a été aperçue pour la dernière fois vendredi à 15h05, non loin de son collège de Fleurance, dans le véhicule du suspect.
L'homme s'est défendu en garde à vue, disant qu'il avait déposé la jeune fille à la piscine de la commune. Mais ces «informations ont été jugées incohérentes et imprécises» par les enquêteurs.