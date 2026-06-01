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Nouvelle attaque à l'explosif Un bancomat dynamité en pleine nuit à Tramelan dans le Jura bernois

ATS

1.6.2026 - 09:32

Un bancomat a été dynamité dans la nuit de dimanche à lundi à Tramelan, dans le Jura bernois. Des photos publiées sur les réseaux sociaux montrent un distributeur d'argent de la banque Clientis éventré et une route jonchée de débris.

La police cantonale bernoise a sécurisé les lieux autour du bancomat qui a été dynamité à Tramelan (photo prétexte).
La police cantonale bernoise a sécurisé les lieux autour du bancomat qui a été dynamité à Tramelan (photo prétexte).
ATS

Keystone-SDA

01.06.2026, 09:32

01.06.2026, 09:39

Un porte-parole de la police cantonale bernoise a confirmé lundi à Keystone-ATS une information publiée sur la plate-forme Ajour. Selon plusieurs témoins cités par le média local, deux explosions ont retenti peu après 03h00 du matin lundi.

Dégâts considérables. Un distributeur dynamité à Allschwil : les auteurs fuient en France

Dégâts considérablesUn distributeur dynamité à Allschwil : les auteurs fuient en France

La route principale restera fermée durant plusieurs heures. Pour le moment, la police ne donne aucune information sur les auteurs de cette attaque à l'explosif ni sur la direction que les malfaiteurs ont prise. La commune de Tramelan est située à une vingtaine de kilomètres de la frontière française.

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