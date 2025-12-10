  1. Clients Privés
Inde Diwali intègre le patrimoine culturel immatériel de l'Unesco

ATS

10.12.2025 - 10:21

La fête indienne des lumières, Diwali, a rejoint mercredi la liste du patrimoine culturel immatériel de l'Unesco. Cette annonce a été saluée par New Delhi, qui y voit la reconnaissance de «l'âme de (sa) civilisation».

Lors de Diwali, l'Inde est illuminée de feux d'artifice, lampes, bougies et pétards (archives).
Lors de Diwali, l'Inde est illuminée de feux d'artifice, lampes, bougies et pétards (archives).
ATS

Keystone-SDA

10.12.2025, 10:21

10.12.2025, 10:28

Diwali, aussi connue sous le nom de Deepavali, est une des fêtes les plus importantes de l'hindouisme, mais aussi du sikhisme et du jaïnisme. Elle est célébrée par des millions de personnes à travers le monde et symbolise le triomphe du bien sur le mal et a lieu pendant cinq jours autour de la nouvelle lune en octobre ou novembre.

L'Inde est alors illuminée de feux d'artifice, lampes, bougies et pétards, au prix, en général, d'une pollution atmosphérique particulièrement toxique.

L'Unesco a annoncé son inscription au patrimoine culturel immatériel mercredi sur les réseaux sociaux. Le Premier ministre indien Narendra Modi a salué la reconnaissance de cette fête «fortement liée à notre culture et notre philosophie», qui constitue «l'âme de notre civilisation», selon un communiqué partagé sur les réseaux sociaux.

Cette inscription au patrimoine culturel immatériel «contribuera à renforcer encore davantage la popularité de cette fête à travers le monde», a-t-il ajouté.

Le Comité intergouvernemental de l'Unesco pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel est réuni à New Delhi de mardi à jeudi et examine des dizaines de candidatures provenant de 78 pays. L'objectif est de «mettre en avant la diversité des traditions et (d'encourager) les pays et les communautés à prendre des mesures pour les sauvegarder et les pérenniser», explique l'Unesco sur son site internet.

