Dix coups de feu, un mort - Analyse du drame le plus récent à Minneapolis

Une fois de plus, une personne meurt à Minneapolis après avoir été abattue par des agents de l'ICE. Qui était Alex Pretti ? Que s'est-il passé avant l'escalade ? Et comment réagissent les autorités ?

A Minneapolis, un millier de manifestants contre une police de l'immigration inhumaine Des manifestants défilent dans les rues de Minneapolis, au nord des Etats-Unis, après que des agents fédéraux ont abattu Alex Pretti, 37 ans, infirmier en service de réanimation dans un hôpital pour anciens combattants. 26.01.2026

Qui était Alex Pretti ?

Alex Pretti a 37 ans lorsqu'il est abattu le 24 janvier dans les rues de Minnepaolis, dans l'État du Minnesota. Il travaillait comme infirmier dans l'unité de soins intensifs d'un hôpital pour vétérans de la ville.

Alex Pretti aimait faire de la randonnée, fait savoir sa famille, et publie cette photo. Pretti Family

Pretti n'a pas de casier judiciaire et possède un permis de port d'armes. Il a rejoint les manifestations après que Renee Nicole Good a été tuée dans sa ville natale, explique sa famille.

Alex from our time working together, while he was in nursing school. Later, he moved to ICU, working as a nurse to support critically ill Veterans. He had such a great attitude. We’d chat between patients about trying to get in a mountain bike ride together. Will never happen now



— Dimitri Drekonja, MD, MS (@dimitridrekonja.bsky.social) 24. Januar 2026 um 20:39

"Nous sommes inconsolables, mais aussi très en colère", font savoir ses parents dans une déclaration, selon CBS. "Alex était une personne au grand cœur, qui se souciait beaucoup de sa famille et de ses amis, ainsi que des vétérans américains. [...] Alex voulait faire une différence dans ce monde".

— Dimitri Drekonja, MD, MS (@dimitridrekonja.bsky.social) 24. Januar 2026 um 20:31

Le fait que Kristi Noem, la cheffe du département de la sécurité intérieure, qualifie le défunt de terroriste intérieur, hante ses proches. Ils nient qu'Alex ait pu sortir une arme à un moment quelconque de son affrontement avec ICE. "Les mensonges abominables que l'administration raconte sur notre fils sont répréhensibles et dégoûtants".

Comment les coups de feu ont-ils été tirés ?

Pour des raisons de respect, blue News ne montre pas les différentes vidéos qui documentent la scène mortelle. "MS Now" examine ces clips "image par image" en compagnie de Darrin Porcher, ancien lieutenant du New York Police Department.

Que s'est-il donc passé ? Des agents de l'ICE arrêtent une voiture à Minneapolis. Alex Pretti filme la scène. Il ne gêne aucun des agents de l'ICE. Il fait même signe à une voiture de continuer sa route.

Les agents ICE sont visibles à l'arrière-plan. Devant, à droite, Alex Pretti, qui filme la scène avec son téléphone portable dans la main droite (caché) et qui, de la gauche, fait signe à une voiture qui s'est arrêtée qu'elle peut continuer à rouler. YouTube/MS Now

Peu après, de l'autre côté de la rue : un agent de l'ICE ("1" sur la photo ci-dessous) pousse brutalement une femme ("2") sur le trottoir. Pretti ("3") se tient à droite près d'une autre personne (4) et se précipite pour aider la femme qui vole au sol.

YouTube/MS Now

Pretti ("3") se place entre la femme (2) et l'agent de l'ICE (1), mais n'attaque pas ce dernier. Il lève sa main gauche en signe de défense et continue à tenir son téléphone portable dans la main droite.

YouTube/MS Now

L'agent fédéral (1) asperge Pretti (3) d'un gaz irritant. Celui-ci se détourne tandis qu'une personne (4) aide la femme renversée (2) à se relever. Un autre agent de l'ICE (5) intervient.

YouTube/MS Now

Pretti reste penché au loin, la femme tombe à nouveau et l'agent ICE envoie une deuxième décharge de gaz irritant contre Pretti.

YouTube/MS Now

Pretti se penche sur la victime pour la protéger et s'accroche à elle. Les agents de l'ICE l'éloignent.

YouTube/MS Now

La dernière capture d'écran de la vidéo : La victime (1) a probablement reçu du gaz irritant, une femme (2) l'aide. Alex Pretti (3) est à terre, entouré de huit agents ICE, dont l'un (4) prend quelque chose à Pretti.

YouTube/MS Now

Ensuite, l'un des agents ICE crie "gun, gun" : C'est la procédure pour avertir ses collègues qu'une arme est en jeu. Peu après, pas moins de dix coups de feu sont tirés en l'espace de cinq secondes. Les vidéos s'interrompent peu après. Un clip montre six agents de l'ICE se tenant à une certaine distance devant un cadavre.

Alex Pretti est mort.

Avait-il une arme ou non ?

Kristi Noem, la chef du département de la sécurité intérieure, explique que Pretti "brandissait" une arme. Mais dans aucune vidéo - il existe des films sous différents angles - on ne voit le jeune homme avec une arme à la main. Il tient seulement son téléphone portable, avec lequel il veut lui-même documenter l'action de l'ICE.

Or, il est évident que Pretti était en route avec un pistolet : Les autorités le présenteront plus tard. On a l'impression qu'un agent de l'ICE ("4" sur l'image ci-dessus) retire l'arme de Pretti qui est à terre. L'homme de 37 ans n'était donc pas armé lorsqu'on lui a tiré dessus à dix reprises.

— meme bastard 💚 (@mask_bastard) January 25, 2026

A propos d'arme : Pretti a une autorisation correspondante - et dans le Minnesota, il est également permis de porter un pistolet de manière dissimulée. Il est également permis de l'apporter à une manifestation. Pretti n'a donc rien fait de mal, même dans ce cas.

Gregory Bovino, chef de la Border Patrol, fait malgré tout comme si la victime était elle-même coupable dans l'interview de CNN : il a apporté une arme chargée à une "riot", ce que l'on peut traduire par émeute, tumulte, mais aussi révolte. Toutefois, même cela serait apparemment légal - voir point 4.

Pretti a gêné les agents, poursuit-il. C'était un "bon travail de nos forces de sécurité", car celles-ci ont "abattu" Pretti avant qu'il ne soit "en mesure" d'utiliser son arme : Pretti s'est mis lui-même dans cette situation, selon Bovino.

«Les victimes sont les agents de la Border Patrol» Gregory Bovino interviewé par Dana Bash de CNN Acteur britannique

Le juriste Bill Essyali, que Trump a nommé First Assistant United States Attorney en Californie, écrit sur X, en se référant au cas actuel, qu'il serait presque toujours légal de tirer sur quelqu'un qui s'approche armé d'un agent.

Cela provoque à son tour l'intervention du lobby des armes. La conséquence est un monde à l'envers : c'est justement la National Rifle Asscociation (NRA), d'habitude si favorable à Trump, qui critique désormais le gouvernement pour de telles déclarations.

If you approach law enforcement with a gun, there is a high likelihood they will be legally justified in shooting you.



— F.A. United States Attorney Bill Essayli (@USAttyEssayli) January 24, 2026

L'idée que des fonctionnaires puissent légitimement abattre quelqu'un simplement parce qu'il ou elle porte une arme est "dangereuse et fausse", se défend la NRA : "Les voix publiques responsables devraient attendre une enquête complète plutôt que de généraliser et de diaboliser les citoyens respectueux de la loi".

Que s'est-il passé après la tuerie ?

Après avoir tiré au moins dix fois, les différents agents de l'ICE quittent ensemble la scène mortelle. Idéalement, ces agents fédéraux devraient être séparés les uns des autres afin qu'ils ne puissent pas se concerter sur leurs déclarations, que leur utilisation d'une arme à feu entraîne obligatoirement.

«Dieu merci, nous avons la vidéo» Minnesotas Gouverneur Tim Walz zu widersprüchlichen Aussagen

Ce qui frappe également, c'est la rapidité étonnante du jugement des autorités : Comme dans le cas de Renee Nicole Good, la victime est immédiatement cataloguée comme terroriste intérieur, bien que dans les deux cas de décès, il n'y ait jusqu'à présent pas la moindre preuve d'une telle affirmation.

Le chef de la Border Patrol, Bovino, affirme même que Pretti a voulu "massacrer les forces de sécurité" parce que l'homme avait également deux chargeurs pleins sur lui. Le conseiller principal Stephen Miller qualifie sur X la victime d'"assassin en puissance" et de "terroriste" - et son patron Donald Trump écrit sur Truth Scoial: "Laissez nos patriotes de l'ICE faire leur travail" !

Dana Bash grills Bovino to provide any evidence that Alex Pretti "assaulted law enforcement" and Bovino has absolutely nothing



— Aaron Rupar (@atrupar.com) 25. Januar 2026 um 15:26

"Les fonctionnaires de Trump continuent de répandre des mensonges après les tirs mortels sur Alex Pretti", titre le journal britannique "Guardian" de manière assez crue sur la situation. Un rapport de "Fox News" va dans le même sens : selon ce dernier, les autorités de poursuite pénale du Minnesota portent plainte contre les autorités fédérales et la ministre de la Justice Pam Bondi. Il leur est reproché d'avoir fait disparaître des preuves dans l'affaire Pretti.

Que veut Washington au Minnesota ?

Le jour même de la mort d'Alex Pretti, la ministre de la Justice Pam Bondi écrit au gouverneur du Minnesota une lettre mise en ligne par le "New York Times". Dans cette lettre, la sexagénaire propose un marché à Tim Walz : Elle retire ICE du Minnesota s'il remplit certaines conditions.

Mais avant de les formuler, elle précise que l'Etat fédéral ne joue pas le jeu de la coopération avec les autorités fédérales, ce qui a des conséquences "déchirantes" - elle énumère le fait que ses collaborateurs ont été traités de "Gestapo" et de "nazis".

Sans blague - ou bien ? Pam Bondi fait une offre remarquable au Minnesota. J. Scott Applewhite/AP/dpa

Selon elle, le droit n'est tout simplement pas protégé dans le Minnesota. "Heureusement, le bon sens permet de trouver des solutions à ces problèmes, et j'espère que nous pourrons y parvenir ensemble", écrit Bondi, avant de présenter rapidement ses exigences :

1) Le Minnesota doit remettre au ministère de la Justice toutes les données de l'aide alimentaire Food and Nutrition Service et des prestations de santé de Medicaid. Bondi justifie cette demande par une enquête pour fraude.

2) Le Minnesota doit abandonner sa politique libérale vis-à-vis des réfugiés. Celle-ci serait "responsable de tant de criminalité et de violence" dans l'Etat. Il faut coopérer pleinement avec ICE.

3) Le Minnesota doit donner accès à l'ensemble de ses listes électorales. Cela permettrait de s'assurer que les inscriptions sont conformes aux lois fédérales.

Bondi conclut : "Que des politiciens de l'Etat ou des politiciens locaux se mettent en travers de notre chemin ou non, nous travaillerons chaque jour à protéger les Américains et à rendre le Minnesota à nouveau sûr. Je vous demande de vous joindre à nos efforts".

Reporter: You received a letter from AG Pam Bondi making several demands…. Walz: I would just give a pro tip to the AG. There's 2 million documents in the Epstein files we're still waiting on. Go ahead and work on those



— Acyn (@acyn.bsky.social) 25. Januar 2026 um 20:31

Walz classe cette offre dans la catégorie des "grenades aveuglantes" : Selon lui, il s'agit plus de relations publiques que de sérieux. "Vous mentez", dit-il à CNN en référence à l'accusation selon laquelle certaines informations ne seraient pas transmises. Bondi devrait plutôt s'occuper du dossier Epstein, conclut le gouverneur.