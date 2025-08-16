  1. Clients Privés
Drame routier Dix-huit morts dans la chute d'un bus dans un oued à Alger

ATS

16.8.2025 - 08:12

Dix-huit personnes sont mortes et neuf autres ont été blessées lors de la chute vendredi d'un bus dans un oued à Alger, selon la protection civile algérienne.

Les causes de l'accident n'étaient pas connues, vendredi en fin de soirée (photo prétexte, archives).
Les causes de l'accident n'étaient pas connues, vendredi en fin de soirée (photo prétexte, archives).
sda

Keystone-SDA

16.08.2025, 08:12

Les services de la protection civile sont intervenus en fin d'après-midi après la chute du bus dans un oued à Mohammadia, à Alger.

Selon un bilan non définitif, «18 personnes sont décédées et neuf autres ont été blessées, dont deux sont dans un état critique», selon cette même source.

Les causes de l'accident n'étaient pas connues, vendredi en fin de soirée.

