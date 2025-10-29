Dix jours après le spectaculaire vol au Louvre, voici ce que l’on sait

Profil des suspects arrêtés, absence de complices au musée, matériel utilisé: la procureure de Paris Laure Beccuau a livré mercredi devant la presse quelques détails sur le spectaculaire vol du musée du Louvre, sans trop en dire tant que les bijoux et les autres malfaiteurs restent introuvables.

Cambriolage au Louvre: les bijoux volés restent toujours introuvables pic.twitter.com/lA6Umy3cjz — BFMTV (@BFMTV) October 29, 2025

Agence France-Presse Gregoire Galley

Qui sont les deux suspects arrêtés ?

Ces deux hommes, déjà connus des services de police, vivent à Aubervilliers, dans la banlieue nord de Paris.

L'un a été arrêté à 20H00 (18H00 GMT) samedi à l'aéroport parisien de Roissy-Charles de Gaulle, alors qu'il s'apprêtait à se rendre en Algérie sans billet de retour. Le second a été interpellé à 20H40 à proximité de son domicile et «rien ne permet d'affirmer qu'il était en partance pour l'étranger», a souligné la procureure. Ils sont «soupçonnés d'être ceux qui ont pénétré dans la galerie d'Apollon pour s'emparer des bijoux», le 19 octobre.

Agé de 34 ans, l'un est de nationalité algérienne, était sans activité récente, mais avait auparavant travaillé comme rippeur (ramassage d'ordures) ou livreur. Il est déjà connu pour des faits «relevant essentiellement de la délinquance routière», et a été «condamné pour un fait de vol», selon Mme Beccuau. Il a été ciblé grâce aux traces ADN retrouvées sur l'un des scooters ayant servi à la fuite après le casse.

Le second suspect, âgé de 39 ans, est chauffeur de taxi clandestin. Il est connu pour des faits de «vols aggravés perpétrés en 2008 et 2014», est par ailleurs «sous contrôle judiciaire dans une autre affaire de vol aggravé (voiture bélier et distributeur automatique de billets) qui doit être jugée en novembre au tribunal correctionnel de Bobigny» (région parisienne), selon la procureure. Son ADN a été retrouvé sur une des vitrines fracturées, ainsi que sur des objets abandonnés au Louvre.

Que risquent-ils ?

Les deux hommes, qui ont «partiellement reconnu» les faits selon Mme Beccuau, ont été mis en examen dans la soirée pour vols en bande organisée, faisant encourir la peine de 15 ans de réclusion criminelle, ainsi que pour association de malfaiteurs, faisant encourir la peine de 10 ans. Ils ont été placés en détention provisoire, a indiqué le parquet.

Ont-ils des complices ?

Contrairement «à ce qui circule dans certains médias», rien ne «permet à ce stade d'affirmer que les malfaiteurs auraient bénéficié d'une complicité au sein du musée» du Louvre, a insisté la procureure.

Si «l'implication de quatre malfaiteurs» ne fait pas de doute, les enquêteurs n'excluent «pas la possibilité d'un niveau plus large avec un commanditaire, voire les personnes susceptibles d'être destinataires», s'est contentée d'avancer Mme Beccuau, qui n'a pas souhaité trop s'étendre pour ne pas nuire à l'enquête.

Où sont les bijoux ?

Les bijoux ne sont «pas en notre possession, je veux garder l'espoir qu'ils seront retrouvés», a affirmé Mme Beccuau.

Ces joyaux sont «dorénavant bien évidemment invendables»: «quiconque les achèterait se rendrait coupable à son tour de recel». «Il est encore temps de les restituer», a insisté la procureure.

La couronne de l'impératrice Eugénie (épouse de Napoléon III, empereur de 1852 à 1870) que les malfaiteurs ont laissé tomber au cours de leur fuite a pu être récupérée, mais la directrice du Louvre fait savoir «combien il serait délicat» de la restaurer, déplore-t-elle.

Quel matériel a servi pour le casse ?

Le camion nacelle utilisé pour entrer dans la galerie d'Apollon avait été volé le 10 octobre 2025, peu avant 09H00, dans la commune de Louvres au nord de Paris.

La victime de ce vol a expliqué avoir été «sollicitée pour un déménagement», selon la procureure, mais les malfrats se sont emparés du véhicule. Les malfaiteurs ont tenté de l'incendier après le vol, sans succès.

Qu'a donné la vidéo-surveillance ?

Les malfaiteurs s'étaient d'abord retrouvés à un point de rencontre, puis ont changé de véhicule avant de se rendre au Louvre.

Il y avait «au moins quatre malfaiteurs»: deux, «vêtus de gilets jaunes afin de se faire passer pour des ouvriers, se sont hissés avec la nacelle manoeuvrée par leur comparse à hauteur de la galerie d'Apollon».

«Ils en ont brisé la vitre à 09H34, se sont dirigés vers deux vitrines d'exposition dont ils ont découpé le verre à la disqueuse et ils se sont emparés des bijoux à 09H38», a déroulé la procureure. Le tout n'a pris que huit minutes. Les deux voleurs ont rejoint les deux autres et ont pris la fuite sur deux scooters.