Dix mineurs résidant dans le Canton de Vaud ont été condamnés par le Tribunal des mineurs dans le cadre d'une affaire de faux documents d'identité. Un colis contenant des papiers falsifiés avait été saisi par les douanes en mai 2025 et une enquête avait été ouverte.

La Police cantonale vaudoise a informé mercredi que dix mineurs résidant dans le canton ont été condamnés par le Tribunal des mineurs dans le cadre d'une commande de faux documents d'identité (image d'illustration). ATS

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Les jeunes impliqués avaient pour objectif d'accéder à des établissements nocturnes, explique la Police cantonale vaudoise dans un communiqué mercredi. Entendus en qualité de prévenus lors des investigations, ils ont déclaré «ne pas avoir pleinement mesuré la gravité de leurs actes.»

L'audition du mineur ayant passé la commande a également permis «d'établir que la commande avait été effectuée via un contact WhatsApp localisé au Royaume-Uni», précise encore la Police cantonale. Intercepté à Zurich, le paquet contenait neuf cartes d'identité et un permis de conduire.

Le dossier avait ensuite été transmis à la Police cantonale vaudoise, qui a mené les investigations. Plus précisément, l'enquête a été confiée à la gendarmerie de Vevey sous la conduite du Tribunal des mineurs.

Appel à la prudence

Dans son communiqué, la Police cantonale vaudoise «rappelle que la fabrication, la commande, la détention et l’utilisation de faux documents officiels constituent des infractions pénales passibles de sanctions, y compris pour les mineurs. Il en va de même pour l'utilisation de la pièce d'identité d'autrui à des fins personnelles.»

Elle appelle aussi les jeunes et leurs parents «à faire preuve de vigilance face aux offres circulant sur les réseaux sociaux et les applications de messagerie.»