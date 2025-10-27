  1. Clients Privés
Infox transphobe Dix personnes devant la justice pour le cyberharcèlement de Brigitte Macron

Basile Mermoud

27.10.2025

Dix personnes sont jugées lundi et mardi devant le tribunal correctionnel de Paris pour cyberharcèlement à l'encontre de l'épouse du président français, Brigitte Macron, cible d'une infox qui a fait le tour de la planète, affirmant qu'elle serait une femme transgenre.

Née dès l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, l'infox transphobe est en particulier devenue virale aux Etats-Unis où le couple présidentiel a engagé cet été des poursuites pour diffamation contre la podcasteuse trumpiste Candace Owens (archives).
Née dès l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, l'infox transphobe est en particulier devenue virale aux Etats-Unis où le couple présidentiel a engagé cet été des poursuites pour diffamation contre la podcasteuse trumpiste Candace Owens (archives).
KEYSTONE

Agence France-Presse

27.10.2025, 10:48

Cette riposte judiciaire en France, doublée d'une plainte aux Etats-Unis, intervient après quatre ans de polémiques et de rumeurs qui n'ont cessé d'enfler, largement relayées par les réseaux complotistes et d'extrême droite.

Huit hommes et deux femmes, âgés de 41 à 60 ans, sont soupçonnés d'avoir tenu à l'égard de Brigitte Macron de nombreux propos malveillants sur son «genre», sa «sexualité», assimilant sa différence d'âge avec son mari à de la «pédophilie», selon le parquet de Paris.

Saga judiciaire. Depardieu contre le «roi des paparazzi»: le procès continue... sans lui

Saga judiciaireDepardieu contre le «roi des paparazzi»: le procès continue... sans lui

Née dès l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, l'infox transphobe est en particulier devenue virale aux Etats-Unis où le couple présidentiel a engagé cet été des poursuites pour diffamation contre la podcasteuse trumpiste Candace Owens, proche de la sphère conservatrice MAGA, connue pour ses prises de position antisémites et prorusses.

Plusieurs des personnes jugées à Paris pour cyberharcèlement ont relayé des publications de l'influenceuse américaine aux millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, et auteure d'une série de vidéos intitulée «Becoming Brigitte» ("Devenir Brigitte"). Comme cette Une détournée du magazine Time, où Brigitte Macron apparaît en «homme de l'année», assortie du commentaire «Excellent».

«Brigitte est une femme». Les Macron vont produire des «preuves photographiques» au tribunal

«Brigitte est une femme»Les Macron vont produire des «preuves photographiques» au tribunal

Dans une autre publication, l'un des prévenus relaie la présence de «2.000 personnes» prêtes à aller faire du «porte-à-porte à Amiens (la ville du nord de la France dont le couple Macron est originaire, ndlr) pour y voir clair dans l'affaire Brigitte», promettant l'implication de blogueurs américains.

L'enquête a été confiée à la Brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP) après une plainte déposée par Brigitte Macron le 27 août 2024, conduisant à plusieurs vagues d'interpellations, notamment en décembre 2024 et en février 2025.

«Rebondir sur l'actualité»

Sollicité par l'AFP, l'avocat de Brigitte Macron, Jean Ennochi, n'a pas donné suite, ni voulu dire si la première dame française serait présente à l'audience.

Parmi les prévenus, le publicitaire Aurélien Poirson-Atlan, 41 ans, connu et suivi sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme de «Zoé Sagan». Son compte X, suspendu depuis, a fait l'objet de plusieurs plaintes et est souvent présenté comme lié aux sphères complotistes.

La «médium», «journaliste» et «lanceuse d'alerte» de 51 ans, Delphine J., connue sous le pseudo d'Amandine Roy, sera également jugée. Elle a largement contribué à relayer la rumeur selon laquelle Brigitte Macron, née Trogneux, n'aurait jamais existé et que son frère Jean-Michel aurait pris cette identité après avoir transitionné.

Après la gifle, le nouveau couac. Brigitte Macron ignore la main d'Emmanuel : vives tensions à l’Elysée ?

Après la gifle, le nouveau couacBrigitte Macron ignore la main d'Emmanuel : vives tensions à l’Elysée ?

Delphine J. n'a fait que «rebondir sur l'actualité», selon son avocate Maud Marian, ajoutant qu'"aucun message n'a directement été adressé à Mme Macron."

Condamnée pour diffamation en première instance en septembre 2024 par la justice française à payer plusieurs milliers d'euros de dommages et intérêts à Brigitte Macron et 5.000 à Jean-Michel Trogneux, elle a été relaxée en appel le 10 juillet dernier. Mme Macron et son frère se sont pourvus en cassation contre cette décision. Les prévenus, parmi lesquels figurent aussi un élu, un galeriste, ou encore un enseignant, encourent jusqu'à deux ans d'emprisonnement.

Plusieurs femmes politiques dans le monde ont déjà fait les frais d'infox à caractère transphobe, comme l'ex-Première dame des Etats-Unis Michelle Obama, l'ex-vice-présidente américaine Kamala Harris ou l'ancienne Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern.

